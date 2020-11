Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street ouvre en hausse, rebond des technologiques Reuters • 11/11/2020 à 15:59









LA BOURSE DE NEW YORK OUVRE EN NETTE HAUSSE (Reuters) - La Bourse de New York est en nette hausse en début de séance mercredi, portée entre autres par la hausse du pétrole et par un rebond des valeurs technologiques, restées à l'écart du regain d'appétit pour les actions au cours des deux séances précédentes. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 54,11 points, soit 0,18%, à 29.475,03, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,55% à 3.564,93 et le Nasdaq Composite prend 1,05% à 11.674,63. Ce dernier a reculé lundi et mardi, le rebond boursier déclenché par les annonces de Pfizer et BioNTech sur l'efficacité de leur candidat vaccin contre le coronavirus ayant privilégié les valeurs cycliques, comme les banques ou les groupes industriels, au détriment des "techs". Celles-ci reprennent des couleurs ce mercredi: Intel gagne par exemple 1,63%, Apple 1,14%, Amazon 1,51%. Autre soutien à la tendance: la hausse marquée des cours du pétrole, le prix du baril de Brent ayant franchi la barre des 45 dollars en début de journée. L'indice S&P du secteur de l'énergie progresse ainsi de 0,72%. Dans l'actualité des résultats, Lyft prend 5,08% au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels, à l'occasion de laquelle le grand concurrent d'Uber a annoncé son intention de lancer un service de livraison de repas. (Marc Angrand)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.88% AMAZON.COM NASDAQ +2.65% INTEL NASDAQ +1.18% LYFT RG-A NASDAQ +5.50%