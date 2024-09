Wall Street ouvre en hausse, ravie du ralentissement de l'inflation

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / STEPHANIE KEITH )

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, confortée par de nouveaux signaux d'un retour à la normale de l'inflation aux Etats-Unis, qui ouvre la voie à d'autres baisses de taux.

Vers 13H45 GMT, le Dow Jones grappillait 0,43%, l'indice Nasdaq était proche de l'équilibre (+0,01%) et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,10%.

Jeudi, le S&P 500 avait décroché un nouveau record en clôture, le 42eme de l'année.

La place new-yorkaise a bien accueilli le rapport PCE, qui a mis en évidence un ralentissement de l'indice de prix à la consommation aux Etats-Unis, tombé à 2,2% sur un an en août contre 2,5% le mois précédent.

"C'est mieux que prévu (2,3% attendu par les économistes) et cela va dans le bon sens", a commenté Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, pour qui "cela apporte à la Réserve fédérale (Fed) de nouvelles preuves qu'il est opportun de continuer à baisser les taux".

Ces baisses "sont un moteur pour les actions et les obligations et devraient soulager les consommateurs les plus sensibles aux taux", a expliqué Chris Zaccarelli, de l'Independent Advisor Alliance.

Le marché obligataire a réagi, le rendement des emprunts d'Etat à deux ans descendant à 3,63%, contre 3,60% la veille.

Les opérateurs accordent désormais une probabilité de 75% à l'hypothèse incluant des baisses de taux cumulées de 0,75 point de pourcentage lors des deux dernières réunions de la Fed cette année, en novembre et décembre.

Après une première semaine difficile, Wall Street a traversé le mois de septembre en boulet de canon, Dow Jones et S&P 500 enchaînant les records.

Pour Patrick O'Hare, de Briefing.com, "cette résilience a fait revenir (dans les actions) une partie de l'argent qui avait été mis en réserve, beaucoup craignant de passer à côté" de l'ascension du marché.

Alors que s'achève le mois et le trimestre, Art Hogan rappelle qu'octobre est un mois traditionnellement volatil, ce qui pourrait provoquer quelques turbulences dans les semaines à venir.

"Mais il vaut mieux un peu d'instabilité quand on flirte avec les sommets plutôt que lorsqu'on essaye de se sortir d'une mauvaise passe", fait valoir l'analyste.

Au tableau des valeurs, le temps se couvrait pour la chaîne de supermarchés de demi-gros Costco (-2,71%), les investisseurs sanctionnant un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, même si le bénéfice net a dépassé les projections des analystes.

Le directeur financier Gary Millerchip a indiqué que les consommateurs se tournaient davantage vers les prix les plus bas dans l'alimentaire.

Le titre du groupe de médias de Donald Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), montait (+5,42%) malgré l'annonce selon laquelle un fonds contrôlé par deux anciens candidats de l'émission "The Apprentice", construite autour du promoteur immobilier, a cédé la presque totalité de sa participation, soit environ 3,8% du capital.

Boeing accélérait (+1,08%) alors que direction et syndicat des mécaniciens (IAM) doivent reprendre vendredi leurs négociations pour tenter de s'entendre sur un nouvel accord social, qui mettrait fin à la grève.

Devenue une cible potentielle, Intel restait bien orienté (+1,92%) après des informations faisant état de l'intérêt de son concurrent Qualcomm et d'une possible prise de participation du gestionnaire d'actifs Apollo Global Management.

Après la série d'annonces de Pékin destinées à relancer l'économie et les marchés financiers, les valeurs chinoises cotées à New York progressaient encore sensiblement. Parmi elles, l'entreprise technologique NetEase (+2,91%), notamment éditrice de jeux vidéos, ou le géant des moteurs de recherche Baidu (+4,14%).

Nasdaq