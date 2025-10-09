Wall Street ouvre en hausse, Powell n'a donné aucun indice sur les taux

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi au lendemain des records du S&P 500 et du Nasdaq, le marché conservant son enthousiasme en l'absence d'indices de la part du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, sur l'évolution des taux, alors que le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels a été donné.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 39.54 points, soit 0,08%, à 46.641,32 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 8,69 points, soit 0,13%, à 6.762,41 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 8,31 points, soit 0,04%, à 23.051,68 points.

Ces deux derniers indices ont terminé mercredi à des sommets sans précédent, le Nasdaq ayant été stimulé par les mégacapitalisations liées à l'intelligence artificielle (IA) qui portent le marché depuis le début de l'année.

Ni la poursuite du "shutdown" ni les "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, qui montrent des divergences au sein des membres de l'institution, ne semblent ébranler l'optimisme des investisseurs pour les actifs risqués.

Le président de la Fed, Jerome Powell, n'a fourni jeudi aucune nouvelle information sur la politique monétaire, obligeant les investisseurs à se fier à des données plus anciennes pour forger leur sentiment. Le marché attend désormais les interventions d'autres membres de la Fed, notamment de Michael Barr et de Mary Daly.

Une inflexion politique agressive de ces responsables pourrait peser sur les actions qui sont à des niveaux historiquement élevés.

"Nous nous dirigeons vers une grosse correction, mais cette correction ne devrait pas se produire avant quelques mois", prévient Peter Cardillo, chef économiste marchés chez Spartan Capital Securities.

En attendant, les regards se concentrent vers les premiers résultats trimestriels des entreprises. PepsiCo PEP.O prend 1,2% après avoir dépassé jeudi les attentes de Wall Street avec le chiffre d'affaires et le bénéfice trimestriels sur fond de solide demande.

Delta Air Lines DAL.N bondit de 7% après avoir présenté jeudi des prévisions optimistes pour la fin de l'année à la faveur d'un bénéfice meilleur que prévu au titre du troisième trimestre. Ses concurrents American Airlines, United Airlines, JetBlue et Southwest Airlines avancent de 3% à 6%.

Costco Wholesale COST.O gagne 1,62% après avoir fait état d'une hausse de ses ventes de 8,0% en septembre.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)