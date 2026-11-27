Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en progression vendredi, profitant de la bonne forme des valeurs technologiques comme les puces électroniques, à l'issue d'une semaine mouvementée pour le secteur.

Vers 14H55 GMT, le Dow Jones prenait 0,59 %, l'indice Nasdaq avançait de 0,73 % et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,62 %.

"Le marché semble en passe de terminer la semaine sur une note positive après avoir connu de fortes fluctuations et une volatilité élevée" lors des dernières séances, a relevé Fiona Cincotta, analyste de Forex.com.

La semaine a été écourtée - Wall Street était fermée jeudi pour Thanksgiving et la séance de vendredi est raccourcie pour clôturer à 18H00 GMT -, mais les mouvements ont été brusques.

Lundi, le marché s'est envolé à l'annonce du retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, moins de deux semaines après sa mise à l'écart. Les titres technologiques ont ensuite fait grise mine, emportant dans leur sillage l'essentiel du marché, avant de se reprendre en deuxième partie de séance mercredi.

"En l'absence de nouveau catalyseur", la hausse de vendredi "s'explique davantage par un regain de confiance que par un facteur particulier", a jugé Mme Cincotta.

SanDisk, spécialiste des puces mémoire, s'envolait de 7,62 %, Intel gagnait 1,85 % et le groupe technologique Oracle prenait 0,76 %.

À ce titre, "on peut se demander si la séance d'aujourd'hui ne sera pas l'inverse de celle de mercredi, qui avait débuté par une grande déception pour se terminer par un grand soulagement", a noté Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Lorsque les volumes d'échanges sont faibles, comme typiquement lors du Black Friday, le moindre mouvement y prend généralement plus d'ampleur.

Les questionnements des investisseurs quant à la rentabilité des investissements massifs pour développer l'intelligence artificielle (IA) restent forts. Et les regards continuent d'être tournés vers Nvidia.

Le retour de Jensen Huang à la tête du mastodonte des puces électroniques n'écarte pas les inquiétudes sur les questions de contrebande de puces en Chine ou sur de potentielles conséquences politiques ou judiciaires au scandale qui a éclaté fin octobre.

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi qu'il disposait de suffisamment d'informations pour conclure que Jensen Huang ne représentait pas une menace pour la sécurité. L'emblématique dirigeant de Nvidia sera entendu à huis clos par le Congrès américain début décembre.

Le titre du groupe cédait 1,57 % à 146,95 dollars, vers 14H55 GMT.

Ailleurs à la cote, le géant américain du tabac Altria (-1,32 % à 75,24 dollars), fabricant des cigarettes Marlboro aux États-Unis, était sanctionné après avoir annoncé étudier un rachat du cigarettier britannique Imperial Brands.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se tendait à 4,90 % contre 4,85 % à la clôture mercredi.

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