Des traders travaillent en salle des marchés de la Bourse de New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en hausse lundi, minorant les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle de ​la semaine dernière, en attendant davantage de précisions sur les craintes entourant la direction de Nvidia.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 551,29 points, ​soit 1,07%, à 51.837,02 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,84% à 7.438,46 ​points.

Le Nasdaq Composite prend 0,87%, soit ⁠212,78 points, à 24.792,21 points.

Les investisseurs entament la semaine sur le ton ‌de l'optimisme, après la vague de ventes observée la semaine dernière, le retour en force des démocrates aux élections de mi-mandat ​laissant planer la possibilité ‌d'un renforcement de la réglementation sur l'intelligence artificielle (IA).

L'action Nvidia, ⁠la deuxième entreprise la plus valorisée au monde, chute de 8,2% dans les premiers échanges, à la suite de l'ouverture d'une enquête interne afin de déterminer ⁠si le directeur ‌général Jensen Huang avait été la cible d'une opération d'un ⁠service étranger du renseignement.

"Compte tenu du rôle central de (Jensen) Huang dans le ‌succès de Nvidia et dans le contexte plus large des investissements ⁠dans l’IA, même les spéculations sur une incertitude concernant ⁠la direction pourraient déstabiliser ‌les investisseurs", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Dans ​le même temps, les anticipations d'une hausse ‌des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) en décembre se renforcent, après la publication vendredi d'un ​rapport sur l'emploi aux États-Unis meilleur que prévu.

Alors que les investisseurs évaluent les risques entourant la direction de Nvidia, ses rivaux Intel et ⁠Marvell Technology s'octroient respectivement 1,1% et 2,8%.

Alphabet gagne 2,8% après que sa filiale Google a présenté lundi deux nouvelles versions de ses unités de traitement tensoriel développées en interne, renforçant ainsi la concurrence face à Nvidia dans le marché en plein essor des puces IA.

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(Rédigé par Coralie Lamarque)