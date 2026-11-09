Wall Street ouvre en hausse, Nvidia dans la tourmente

Des traders travaillent en salle des marchés de la Bourse de New York
La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, minorant les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle de la semaine dernière, en attendant davantage de précisions sur les craintes entourant la direction de Nvidia.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 551,29 points, soit 1,07%, à 51.837,02 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,84% à 7.438,46 points.
Le Nasdaq Composite prend 0,87%, soit 212,78 points, à 24.792,21 points.
Les investisseurs entament la semaine sur le ton de l'optimisme, après la vague de ventes observée la semaine dernière, le retour en force des démocrates aux élections de mi-mandat laissant planer la possibilité d'un renforcement de la réglementation sur l'intelligence artificielle (IA).
L'action Nvidia, la deuxième entreprise la plus valorisée au monde, chute de 8,2% dans les premiers échanges, à la suite de l'ouverture d'une enquête interne afin de déterminer si le directeur général Jensen Huang avait été la cible d'une opération d'un service étranger du renseignement.
"Compte tenu du rôle central de (Jensen) Huang dans le succès de Nvidia et dans le contexte plus large des investissements dans l’IA, même les spéculations sur une incertitude concernant la direction pourraient déstabiliser les investisseurs", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.
Dans le même temps, les anticipations d'une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) en décembre se renforcent, après la publication vendredi d'un rapport sur l'emploi aux États-Unis meilleur que prévu.
Alors que les investisseurs évaluent les risques entourant la direction de Nvidia, ses rivaux Intel et Marvell Technology s'octroient respectivement 1,1% et 2,8%.
Alphabet gagne 2,8% après que sa filiale Google a présenté lundi deux nouvelles versions de ses unités de traitement tensoriel développées en interne, renforçant ainsi la concurrence face à Nvidia dans le marché en plein essor des puces IA.
* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur
(Rédigé par Coralie Lamarque)
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