CAC 40
7 971,63
-1,36%
Wall Street ouvre en hausse, les yeux rivés sur l'IA
06/10/2025

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, malgré le "shutdown" qui entre dans son sixième jour sans accord budgétaire en vue, alors que les investisseurs concentrent leur attention sur les valeurs de l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 32,52 points, soit 0,07%, à 46.790,80 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,29% à 6.735,35 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,50%, soit 114,16 points, à 22.894,67 points.

La fermeture du gouvernement fédéral, qui dure depuis mercredi dernier, n'a eu aucun effet sur les marchés, davantage concentrés sur la politique monétaire et les perspectives de secteurs porteurs tels que l'IA.

Cependant, le "shutdown" a déjà retardé la publication de certains indicateurs macroéconomiques importants, tels que le rapport sur l'emploi américain vendredi.

Mais, une série d'indicateurs alternatifs publiés la semaine dernière ont fait état d'embauches modérées, renforçant les anticipations d'une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa prochaine réunion.

Aux valeurs, AMD AMD.O grimpe de 31,31% après avoir annoncé lundi qu'il fournirait des puces d'intelligence artificielle à OpenAI dans le cadre d'un accord pluriannuel qui devrait rapporter des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels et donnerait au créateur de ChatGPT la possibilité d'acheter jusqu'à environ 10% du fabricant de semi-conducteurs.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
208,3400 USD NASDAQ +26,52%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 475,90 Pts Index Ex -0,60%
NASDAQ Composite
22 850,34 Pts Index Ex +0,31%
S&P 500 INDEX
6 719,69 Pts CBOE +0,06%
USA BENCHMARK 10A
4,187 Rates +1,28%
