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Wall Street ouvre en hausse, les prix à la production rassurent
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 16:07

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La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les prix à la production ressortant légèrement inférieurs aux prévisions en octobre, ce qui pourrait atténuer la pression sur la Fed pour qu'elle procède à une hausse des taux agressive.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 186,86 points, soit 0,36%, à 52.483,95 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,29% à 7.614,23 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,13%, soit 33,56 points, à 25.399,65 points.

Alors que les données décevantes sur l'inflation aux États-Unis publiées mardi ont poussé les marchés à anticiper une hausse plus importante des taux par la Fed en décembre, la publication des prix à la production avant l'ouverture apaise quelque peu les craintes.

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis pour la demande finale ont augmenté de 0,3% le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4%. Il s'agit également d'une large décélération après la hausse de 1,4% (révisé de 1,3%) de septembre.

Sur un an, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 6,5% en octobre, après une hausse de 6,3% le mois précédent et un consensus qui tablait sur une hausse de 6,6%.

Les données détournent un tant soit peu l'attention des opérateurs de Nvidia, le géant des semi-conducteurs étant dans la tourmente après la démission de son directeur général et co-fondateur Jensen Huang, soupçonné d'avoir entretenu des relations extraconjugales avec une espionne chinoise présumée.

Aux valeurs, Nvidia NVDA.O perd de nouveau 2,4%, alors que le président de la commission bancaire du Sénat américain, Tim Scott, a adressé jeudi des lettres au secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, et à Jensen Huang, leur demandant de témoigner au sujet des récents développements au sein de l'entreprise.

Tandis qu'une panne massive affecte les services de Microsoft MSFT.O , le titre du géant technologique lâche 0,15%.

Cerebras Systems CBRS.O bondit de 12,6%, l'entreprise spécialisée dans les puces électroniques et le cloud ayant revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N46U0XI

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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