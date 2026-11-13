Wall Street ouvre en hausse, les prix à la production rassurent

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.
13 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les prix à la production ressortant légèrement inférieurs aux prévisions en octobre, ce qui pourrait atténuer la pression sur la Fed pour qu'elle procède à une hausse des taux agressive.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 186,86 points, soit 0,36%, à 52.483,95 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,29% à 7.614,23 points.
Le Nasdaq Composite prend 0,13%, soit 33,56 points, à 25.399,65 points.
Alors que les données décevantes sur l'inflation aux États-Unis publiées mardi ont poussé les marchés à anticiper une hausse plus importante des taux par la Fed en décembre, la publication des prix à la production avant l'ouverture apaise quelque peu les craintes.
Les prix à la production (PPI) aux États-Unis pour la demande finale ont augmenté de 0,3% le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4%. Il s'agit également d'une large décélération après la hausse de 1,4% (révisé de 1,3%) de septembre.
Sur un an, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 6,5% en octobre, après une hausse de 6,3% le mois précédent et un consensus qui tablait sur une hausse de 6,6%.
Les données détournent un tant soit peu l'attention des opérateurs de Nvidia, le géant des semi-conducteurs étant dans la tourmente après la démission de son directeur général et co-fondateur Jensen Huang, soupçonné d'avoir entretenu des relations extraconjugales avec une espionne chinoise présumée.
Aux valeurs, Nvidia perd de nouveau 2,4%, alors que le président de la commission bancaire du Sénat américain, Tim Scott, a adressé jeudi des lettres au secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, et à Jensen Huang, leur demandant de témoigner au sujet des récents développements au sein de l'entreprise.
Tandis qu'une panne massive affecte les services de Microsoft, le titre du géant technologique lâche 0,15%.
Cerebras Systems bondit de 12,6%, l'entreprise spécialisée dans les puces électroniques et le cloud ayant revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires.
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(Rédigé par Coralie Lamarque)
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