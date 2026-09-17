Wall Street ouvre en hausse, le recul du pétrole renforce l'optimisme après la Fed

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, au lendemain du relèvement des taux par la Fed qui rassure les marchés, tandis que le repli des cours pétroliers accentue l'optimisme des investisseurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 413,71 points, soit 0,80%, à 51.875,61 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 1,17% à 7.640,48 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 1,53%, soit 397,63 points, à 26.376,05 points.

La hausse des taux annoncée mercredi par la Fed, en dépit des appels répétés du président américain Donald Trump pour une réduction des coûts d'emprunt, a rassuré les marchés concernant l'indépendance de la banque centrale et la détermination de son président Kevin Warsh à juguler l'inflation.

"Il faut toutefois éviter de confondre le soulagement des marchés avec une amélioration fondamentale de la situation. Cette hausse ne fait pas disparaître les pressions inflationnistes et les risques pesant sur la croissance", souligne Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse des marchés chez eToro, dans une note.

"La question se déplace désormais vers la suite du cycle, avec notamment la possibilité d’une nouvelle hausse avant la fin de l’année", ajoute-t-il.

Selon les données LSEG, les marchés misent à 55,4% sur un nouveau relèvement des taux lors de la réunion d'octobre, tandis que 44,6% parient sur un maintien.

La baisse des cours pétroliers renforce également l'enthousiasme des opérateurs, des informations faisant état de livraisons supplémentaires de brut saoudien via Oman, bien que le conflit au Moyen-Orient ne montre aucun signe de désescalade.

Le Brent LCOc1 perd 3,6% à 102,02 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 cède 2,68% à 99,68 dollars.

En parallèle, les investisseurs prennent note des indicateurs économiques du jour, avec un recul inattendu des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, tandis que l'indice Philly Fed baisse moins que prévu en septembre.

Aux valeurs, Generac GNRC.N s'envole de 26,9% à la suite de la signature par le fabricant américain d'équipements électriques d'un accord à long terme portant sur la fourniture de groupes électrogènes de secours destinés aux centres de données d'Amazon.

Applied Materials AMAT.O gagne 2,4% après l'annonce d'un investissement de 5 milliards de dollars en Inde au cours de la prochaine décennie afin de renforcer la présence du fabricant américain d'équipements pour semi-conducteurs.

L'action de l'entreprise de biotechnologie Celcuity CELC.O progresse de 3,3% après que JP Morgan a initié la couverture du titre avec une recommandation à "surpondérer".

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4590I6

(Rédigé par Coralie Lamarque)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|