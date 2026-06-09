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Wall Street ouvre en hausse, la tech poursuit son rebond
information fournie par AFP 09/06/2026 à 15:39

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à l’ouverture de la séance, à New York, le 18 mars 2026. ( AFP / ANGELA WEISS )

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à l’ouverture de la séance, à New York, le 18 mars 2026. ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, le secteur des semi-conducteurs grappillant encore du terrain après une forte correction en fin de semaine dernière, sur fond d'espoirs renouvelés d'un accord entre les États-Unis et l'Iran.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - prenait 0,74%. L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,55% tandis que le Dow Jones progressait de 0,48%.

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