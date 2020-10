Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street ouvre en hausse, espoirs pour Trump et le plan de relance Reuters • 05/10/2020 à 15:55









WALL STREET OUVRE EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de New York monte en début de séance lundi, rassurée par les dernières nouvelles sur l'état de santé de Donald Trump et des déclarations jugées encourageantes pour le nouveau plan de soutien à l'économie américaine en négociation à Washington. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 235,39 points, soit 0,85%, à 27918,2. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,9% à 3378,67 et le Nasdaq Composite prend 1,08% à 11.194,15 points. Le secrétaire général de la Maison blanche, Mark Meadows, a déclaré lundi que le président Donald Trump, hospitalisé depuis vendredi après un test de détection du coronavirus positif, pourrait sortir de l'hôpital dans la journée, une perspective qui apaise les craintes d'instabilité politique d'une partie des investisseurs. Mark Meadows a aussi exprimé son espoir d'un accord prochain entre démocrates et républicains du Congrès sur un nouveau plan d'aide, très attendu par les investisseurs mais retardé entre autre par la contamination de plusieurs sénateurs. Les investisseurs surveilleront par ailleurs à 14h00 GMT l'indice ISM d'activité du secteur des services, attendu en légère baisse à 56,3. Aux valeurs, Regeneron Pharmaceuticals gagne 8,62%, profitant du fait que Donald Trump reçoit un traitement du COVID-19 mis au point par le laboratoire. Dans le même secteur, MyoKardia, bondit de 57,83% après l'annonce de son rachat par Bristol-Myers Squibb pour 13,1 milliards de dollars (11,14 milliards d'euros). Le titre Bristol-Myers Squibb perd 0,29%. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE +0.32% REGENERON PHARMA NASDAQ +6.16%