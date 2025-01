Wall Street ouvre en hausse, commence l'année avec optimisme

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi pour sa première séance de l'année, mue par un certain optimisme après avoir conclu 2024 sans panache.

Vers 14H55 GMT, le Dow Jones glanait 0,62%, l'indice Nasdaq 0,53% et l'indice élargi S&P 500 0,53%.

Ce dernier avait terminé l'année sur quatre séances négatives d'affilée, même s'il affiche 23% de gain pour 2024.

Pour Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, ce rebond tient, pour partie, à une arrivée d'argent frais venu des fonds de pension, mouvement typique d'un début de trimestre et encore plus marqué lors des premiers jours de l'année.

Par ailleurs, "si on avait démarré 2023 et 2024 avec pas mal d'inquiétudes, cette année, le consensus penche plutôt pour une situation favorable", poursuit l'analyste.

Les investisseurs ont ainsi en tête la perspective de baisses d'impôts une fois Donald Trump investi à la présidence des Etats-Unis, "des résultats de sociétés qui s'annoncent bons et une économie américaine toujours résiliente", rappelle Art Hogan.

"On entame donc cette séance du bon pied et on va voir ce que les deux prochaines semaines nous réservent", a-t-il expliqué.

Pour Patrick O'Hare, de Briefing.com, le bon départ de Wall Street tient aussi à l'anticipation d'achats à bon compte après une fin d'année en berne.

Moteur du marché depuis plus de deux ans, porté par la révolution de l'intelligence artificielle (IA) générative, le secteur des semi-conducteurs entamait ce millésime 2025 avec entrain.

Nvidia (+2,04%), Broadcom (+2,43%), Qualcomm (+2,42%) et Intel (+1,65%) étaient ainsi recherchés.

Ailleurs à la cote, Tesla (-3,64%) pâtissait de chiffres de livraisons inférieures à ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2024.

Le constructeur texan a fléchi (-1% par rapport à 2023) alors qu'il avait annoncé, en octobre, s'attendre à une "légère croissance" de ses livraisons pour l'année, sur fond de montée en puissance de la concurrence.

Cette déconvenue bénéficiait aux autres acteurs américains du marché des voitures électriques, Rivian (+1,57%) et Lucid (+1,65%).

De manière générale, ce premier jour de l'année était marqué par un certain appétit pour le risque.

Suivant la tendance du bitcoin, parti en flèche, les valeurs de l'industrie des cryptomonnaies avaient le vent en poupe, à l'instar des plateformes d'échanges Coinbase (+5,24%) et Robinhood (+4,88%), ainsi que de l'éditeur de logiciels MicroStrategy (+6,44%), plus grand détenteur privé de monnaies numériques.

L'optimisme de la place new-yorkaise a été encouragé par le faible nombre des nouvelles inscriptions au chômage, au plus bas depuis huit mois.

Le stock des inscrits a, lui aussi, reculé, à un niveau plus observé depuis trois mois.

Autre vent portant, celui venu du marché obligataire, sur lequel les taux se détendaient.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,55%, contre 4,57% mardi en clôture.

Au tableau des valeurs, les géants américains du gaz naturel profitaient des tensions sur le marché européen, après l'arrêt des livraisons de gaz russe via l'Ukraine, mercredi. Cheniere (+1,88%) et ExxonMobil (+1,03%) tiraient leur épingle du jeu.

Apple se repliait (+1,41%) après que le groupe a lancé une campagne de promotion en Chine avec des rabais sur plusieurs modèles d'iPhone, une initiative rare pour le groupe de Cupertino, interprétée comme un signe de ventes décevantes en République populaire.

Nasdaq