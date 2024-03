Wall Street ouvre en hausse, chasse aux bonnes affaires

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ )

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les investisseurs restant confiants dans la perspective de baisses de taux d'intérêt cette année et diversifiant leurs achats sur le marché.

Vers 15H05, le Dow Jones prenait 0,40%, l'indice Nasdaq s'octroyait 0,83% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,70%.

"Le marché reste très soutenu", selon Adam Sarhan, de 50 Park Investments. "On aurait toutes les raisons de baisser, mais on continue à consolider et à repartir de l'avant. Chaque fois que le marché se replie, les acheteurs reviennent."

L'élan était encouragé par une nouvelle détente des taux obligataires. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est descendu jusqu'à 4,04%, au plus bas depuis un mois, contre 4,10% mercredi en clôture.

Les opérateurs s'intéresseront à la seconde journée d'audition du président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell au Congrès américain.

Mercredi, il avait rassuré en confirmant que la Fed envisageait toujours de baisser ses taux cette année.

Selon le rapport sur la productivité publié jeudi, le coût du travail a augmenté moins que prévu au quatrième trimestre 2023 (+0,4% contre 0,6% attendu) par rapport aux trois mois précédents, une nouvelle positive pour la banque centrale américaine (Fed), qui veut voir l'inflation revenir dans les clous.

La place new-yorkaise attend le rapport mensuel sur l'emploi, vendredi, et espère y voir des signes d'accalmie sur le marché du travail.

Pour Adam Sarhan, la progression insolente des indices à Wall Street "est d'autant plus impressionnante que de nombreuses valeurs ont décroché", souligne l'analyste.

Il a notamment mentionné Apple (-5% depuis le début de l'année), Alphabet (-5% également), Adobe (-9%) ou Tesla (-29%), ce dernier encore dans le rouge jeudi (-0,11%).

"Le fait qu'on continue à monter malgré cela montre que la vague d'achats s'élargit" à d'autres titres.

Le Nasdaq a pu compter sur les grands acteurs des semi-conducteurs, qu'il s'agisse d'Intel (+2,48%), Broadcom (+3,34%), Qualcomm (+2,76%) ou Texas Instruments (+1,84%).

Mais les investisseurs s'intéressaient aussi à des titres jusqu'ici délaissés, comme l'équipementier sportif Lululemon (+2,50%), le groupe de médias Warner Bros Discovery (+1,49%) ou l'énergéticien Xcel Energy (+4,36%).

Quant à la superstar de la cote Nvidia, elle continuait de défier la gravité (+2,53%), s'orientant vers une septième séance positive d'affilée.

Au lendemain d'une nouvelle journée mouvementée, marquée par une chute en Bourse puis l'annonce d'une levée de fonds de 1,05 milliard de dollars, l'établissement de crédit régional New York Community Bank reprenait de la hauteur (+11,99%).

La banque dont le réseau porte le nom Flagstar a révélé jeudi que ses dépôts avaient fondu de 5% depuis le début de l'année, alors qu'elle traversait une période très mouvementée.

Les investisseurs sanctionnaient l'enseigne de lingerie Victoria's Secret (-29,16%), dont les prévisions de chiffre d'affaires pour 2024 (exercice de février à janvier) ont déçu. Le groupe de Reynoldsburg (Ohio) prévoit ainsi une contraction de ses ventes.

Le concurrent de Tesla, Rivian, se distinguait (+2,58%), avant la présentation officielle, jeudi, de son nouveau modèle R2, un SUV plus abordable que son R1, censé élargir le marché du constructeur de véhicules électriques.

La chaîne de supermarchés Kroger était saluée (+7,55%) après avoir publié un chiffre d'affaires en hausse de 6% pour la période allant de novembre à janvier. Le groupe a amélioré ses marges grâce à une baisse de ses coûts d'approvisionnement et des relèvements de prix.

Nasdaq