Wall Street ouvre en hausse avec les semi-conducteurs et l'accalmie au Moyen-Orient

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ‌ouvert en hausse mardi avec l'apaisement des tensions au Moyen-Orient et la poursuite du rebond ​dans le secteur des semi-conducteurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 229,40 points, soit 0,45%, à 51.015,41 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, monte de 40,45 points, soit 0,55%, à 7.446,18 ​points.

Le Nasdaq Composite progresse de 192,17 points, soit 0,74%, à 26.121,83 points.

Au Moyen-Orient, l'Iran et Israël ont déclaré lundi avoir ​cessé leurs attaques mutuelles à la suite d'un ⁠appel du président américain Donald Trump, renouant ainsi avec le fragile cessez-le-feu annoncé le 8 ‌avril.

Cela provoque mardi une baisse des cours du pétrole qui effacent la majeure partie des gains de lundi, même si la prudence persiste, les efforts ​diplomatiques n'ayant pas encore abouti ‌à un accord de paix durable et une réouverture du détroit d'Ormuz.

Outre ⁠la géopolitique, les valeurs technologiques et celles liées à l'intelligence artificielle (IA) restent bien orientées mardi après avoir subi une forte pression à la vente la semaine dernière à la suite des ⁠prévisions jugées décevantes de ‌Broadcom.

Les actions des fabricants de puces comme Broadcom et Micron Technology progressent ⁠ainsi respectivement de près de 1% et 3%, après la forte correction de vendredi.

"La raison ‌pour laquelle je pense que le marché tient plutôt bien le coup est ⁠que les analystes n'ont pas encore fini de revoir leurs prévisions à ⁠la hausse", explique Ken ‌Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management.

Malgré les inquiétudes liées aux hausses de taux directeurs, à ​l'inflation et à l'incertitude au Moyen-Orient, les solides ‌prévisions de bénéfices des entreprises, en particulier dans le secteur technologique, ont poussé les marchés à la hausse, a-t-il ​ajouté.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Applied Digital bondit de près de 10% après avoir signé un bail de 15 ans avec un hyperscaler américain sur son site ⁠Delta Forge 2, qui devrait générer environ 5,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur cette période.

Nuvalent s'envole de près de 40% après que GSK a annoncé son intention de racheter le spécialiste des médicaments anticancéreux pour 10,6 milliards de dollars.

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(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Joel Jose, Sruthi Shankar et Twesha Dikshit à ​Bangalore; édité par Sophie Louet)