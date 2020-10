Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street ouvre en hausse avec les espoirs sur la relance Reuters • 19/10/2020 à 15:56









WALL STREET OUVRE EN HAUSSE AVEC LES ESPOIRS SUR LA RELANCE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi en profitant des espoirs d'un compromis entre les républicains et les démocrates qui permettrait l'adoption d'un plan de relance avant l'élection présidentielle du 3 novembre. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 71,54 points, soit 0,25%, à 28.677,85 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,49% à 3.500,73 points. Le Nasdaq Composite prenait 0,54% à 11.734,48 points à l'ouverture. La tendance s'appuie sur les déclarations dimanche de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, qui s'est dite optimiste quant à la possibilité de faire adopter un plan de relance avant l'élection présidentielle tout en fixant un délai de 48 heures, soit jusqu'à mardi, pour y parvenir. La Maison blanche a proposé la semaine dernière un plan de 1.800 milliards de dollars (1.528 milliards d'euros) alors que les démocrates exigent 2.200 milliards. Autre facteur positif, la reprise économique en Chine se poursuit après l'annonce d'une augmentation des ventes au détail en septembre et de la croissance du produit intérieur brut de 4,9% sur un an au troisième trimestre. Parmi les plus fortes progressions du Dow Jones, IBM prend 0,7% alors que le groupe informatique publiera ses résultats du troisième trimestre après la clôture. En baisse, le groupe parapétrolier Halliburton cède 1,39% après l'annonce d'une perte pour le quatrième trimestre consécutif. Concho Resources, producteur de pétrole de schiste, perd 1,09% malgré l'annonce de son rachat par ConocoPhillips (-1,92%) pour 9,7 milliards de dollars (8,23 milliards d'euros), le secteur de l'énergie aux Etats-Unis poursuivant sa consolidation face à la faiblesse des cours et de la demande. Le titre Concho avait pris 10% sur les trois séances précédentes. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées CONOCOPHILLIPS NYSE +0.59% HALLIBURTON NYSE +1.84% IBM NYSE +0.74%