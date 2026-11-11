Wall Street ouvre en hausse avec le regain d'optimisme autour de l'IA

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les solides résultats et prévisions de la société de "néocloud" CoreWeave CRWV.O ayant apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses consacrées à l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 96,92 points, soit 0,19%, à 52.328,81 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 71,69 points, soit 0,95%, à 7.592,62 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 382,90 points, soit 1,53%, à 25.448,77 points.

L'action CoreWeave bondit de 15,16% après que la société, qui a suscité des inquiétudes la semaine dernière, a annoncé qu'elle deviendrait rentable au premier semestre 2028 sur une base ajustée. Cela a rassuré les investisseurs concernant la demande en IA, tandis que les engagements des clients CoreWeave pourraient soutenir l'expansion de la société, qui est essentiellement financée par l'endettement.

"CoreWeave incarnait le passage d'une vision selon laquelle tous les investissements dans l'IA étaient de bons investissements à une analyse plus lucide des rendements sur les milliards de dollars dépensés dans ce domaine", commente Steve Sosnick, chef analyste marchés chez Interactive Brokers, estimant que les résultats du groupe atténuent les inquiétudes.

Dans le sillage de CoreWeave, les valeurs liées aux infrastructures d'IA comme Nebius Group NBIS.O et Applied Digital APLD.O progressent respectivement de 13,26% et de 6,83%.

Le secteur technologique a souffert cette semaine en raison des inquiétudes liées au ralentissement du déploiement des centres de données, à la hausse des taux d'intérêt et aux difficultés de Nvidia NVDA.O .

Le géant américain des semi-conducteurs et de l'IA rebondit de 2,90% mercredi après avoir perdu environ 430 milliards de dollars au cours des deux dernières séances. Les révélations concernant la relation extra-conjugale entretenue entre le directeur général Jensen Huang et une femme d'affaires soupçonnée d'être une espionne chinoise avaient secoué dans les précédentes séances les marchés.

D'autres fabricants de puces repartent également à la hausse: Marvell Technology MRVL.O prend 6,90% et Micron MU.O 6,78%. Les sociétés de stockage de données Seagate Technology STX.O (+6,99%) et Western Digital WDC.O (+5,27%) sont également bien orientées.

Toujours dans le secteur de la "tech", les investisseurs étudient les conditions fixées par Anthropic pour son introduction en Bourse (IPO). La maison mère de l'IA Claude vise une valorisation pouvant atteindre 1.400 milliards de dollars.

Sur le plan monétaire, le marché obligataire aux Etats-Unis est fermé ce mercredi à l'occasion du Veterans Day. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR avait pris 12 points de base mardi, l'indice des prix à la consommation (CPI) ayant montré que les pressions sur les prix avaient augmenté plus rapidement que prévu en octobre.

En attendant les chiffres de l'indice des prix à la production, prévu vendredi, les opérateurs estiment qu'une hausse des taux de la Fed le mois prochain est quasiment acquise.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N46S0UH

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Niket Nishant, Utkarsh Hathi et Tharuniyaa Lakshmi)