Wall Street ouvre en hausse avec le rebond des technologiques

WALL STREET OUVRE EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de New York évolue en hausse en début de séance jeudi, soutenue par la poursuite du rebond des grandes valeurs technologiques, qui l'emporte sur le chiffre toujours élevé des inscriptions au chômage. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 200,29 points, soit 0,72%, à 28.140,76, le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,61% à 3.419,61 et le Nasdaq Composite prend 1,08% à 11.261,94 points. Ce dernier ramène ainsi à moins de 8% son repli par rapport à son record du 2 septembre. Parmi les plus fortes progressions du Dow Jones, Apple s'adjuge 1,21%, Salesforce 1,95% et Microsoft 0,7%. Tesla, l'une des principales victimes du début de correction observé en fin de semaine dernière et mardi, reprend 5,44%. La remontée des cours des "techs" l'emporte ainsi sur les préoccupations macroéconomiques. Les demandes initiales d'allocations chômage aux Etats-Unis sont en effet restées inchangées la semaine dernière à 884.000 alors que le consensus Reuters les donnait en baisse. Le marché suivra avec attention le vote prévu dans la journée au Sénat à Washington sur le nouveau projet de plan de soutien à l'économie élaboré par les élus républicains, revu en forte baisse par rapport aux annonces initiales. L'indice de volatilité du CBOE poursuit son recul à 27,64, après avoir atteint vendredi dernier un plus haut de près de trois mois à 38,28. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.84% SALESFORCE.COM NYSE +1.75% MICROSOFT NASDAQ +0.44%