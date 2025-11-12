Wall Street ouvre en hausse avant le vote sur le "shutdown"

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les investisseurs étant optimistes à l'approche d'un vote de la Chambre des représentants qui pourrait mettre fin au plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI , qui a fini mardi sur un record, prend encore 139,18 points, soit 0,29%, à 48.067,14 points, inscrivant un nouveau sommet.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 18,64 points, soit 0,27%, à 6.865,25 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 88,94 points, soit 0,38%, à 23.557,25 points.

Les membres de la Chambre américaine des représentants doivent se prononcer ce mercredi sur un projet de loi destiné à mettre fin à la paralysie des opérations de l'administration fédérale, un texte approuvé lundi par le Sénat qui prévoit un budget temporaire pour financer notamment l'aide alimentaire, la rémunération les employés fédéraux et la reprise du trafic aérien.

Ce "shutdown", qui dure depuis 42 jours, a empêché la publication de données économiques officielles, des indicateurs essentiels pour la Réserve fédérale américaine (Fed) dans la prise de ses décisions de politique monétaire.

"À mesure que la publication des données économiques officielles reprendra à la suite de la réouverture de l'administration, des éléments supplémentaires d'un ralentissement du marché du travail devraient ouvrir la voie à un nouvel assouplissement de la politique monétaire de la Fed", estiment les analystes d'UBS Global Wealth Management.

Les opérateurs de marché intègrent actuellement dans leurs calculs une probabilité de 63% d'une réduction de 25 points de base des taux de la Fed en décembre, selon l'outil FedWatch de CME Group.

De nombreux responsables de la Fed, dont le président de l'antenne de New York, John Williams, et le gouverneur Christopher Waller, doivent s'exprimer dans le courant de la journée.

Outre la politique monétaire, les investisseurs continuent de garder un oeil sur la saison des résultats qui touche lentement à sa fin. Au troisième trimestre, 82% des 446 entreprises du S&P 500 ayant déjà publié ont fait état de bénéfices supérieurs aux attentes des analystes, contre une moyenne à long terme de 67%, selon les données de LSEG.

En attendant les résultats la semaine prochaine de Nvidia

NVDA.O (+0,70%), considéré comme le mètre étalon de l'intelligence artificielle (IA), Advanced Micro Devices (AMD)

AMD.O bondit de 7,40% après avoir annoncé anticiper un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars pour les puces destinées aux centres de données d'ici cinq ans.

Tencent Music Entertainment Group TME.N chute de 10,89% après la publication des résultats trimestriels, tandis qu'ON Holding ONON.N grimpe de 21,80% à la faveur du relèvement de son objectif de chiffre d'affaires annuel pour la troisième fois depuis le début de l'année.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)