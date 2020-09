Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street ouvre en hausse après de bons indicateurs Reuters • 15/09/2020 à 15:49









WALL STREET ÉVOLUE EN HAUSSE EN DÉBUT DE SÉANCE (Reuters) - La Bourse de New York évolue en hausse en début de séance mardi après une série d'indicateurs économiques meilleurs qu'attendu en Chine, en Europe et aux Etats-Unis et alors que la Réserve fédérale entame sa réunion de politique monétaire. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 208,89 points, soit 0,75%, à 28.202,22 points, au plus haut depuis le 4 septembre. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,96% à 3.415,97 points et le Nasdaq Composite prend 1,29% à 11.199,17 points. Wall Street poursuit ainsi sur sa lancée de la veille (+1,18% pour le Dow, +1,27% pour le S&P-500 et +1,87% pour le Nasdaq Composite) en profitant des bonnes surprises économiques du jour, qu'il s'agisse de l'accélération de la production industrielle et du rebond des ventes au détail en Chine, du moral meilleur qu'attendu des investisseurs en Allemagne ou de la croissance de l'activité industrielle dans la région de New York. Cette série, que les chiffres inférieurs aux attentes de la production industrielle aux Etats-Unis n'ont pas suffi à gâcher, est jugée bienvenue à la veille des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale. Aux valeurs, Apple gagne 2,13%, la meilleure performance du Dow Jones, à quelques heures d'une conférence de presse au cours de laquelle le groupe devrait présenter de nouvelles versions de plusieurs de ses produits phare dont l'iPad et l'Apple Watch mais sans doute pas l'iPhone. Tesla prend encore 4,95% après déjà quatre séances consécutives de hausse, profitant de chiffres du cabinet d'études LMC Automotive montrant une hausse des ventes de la marque en Chine en août et des anticipations liées à une conférence de presse sur sa stratégie dans les batteries prévue la semaine prochaine. A la baisse, l'organisateur de croisière Carnival chute de 7,4% après avoir annoncé tabler sur une perte nette trimestrielle de 2,9 milliards de dollars (2,44 milliards d'euros environ) et préparer une augmentation de capital d'un milliard de dollars. (Marc Angrand)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +2.27% CARNIVAL NYSE -7.76% TESLA NASDAQ +5.28%