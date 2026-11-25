Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en nette baisse mercredi, plombée par une nouvelle vague de ventes dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), les investisseurs digérant par ailleurs l'annonce de nouveaux droits de douane visant les principaux partenaires commerciaux des États-Unis.

Vers 15H00 GMT, l'indice Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques - perdait 3,03 %, l'indice élargi S&P 500 reculait de 2,09 % et le Dow Jones lâchait 1,42 %.

Après l'euphorie provoquée lundi par le retour surprise de Jensen Huang à la tête du géant des puces Nvidia, les doutes entourant le secteur de l'IA ont repris le dessus mardi et continuaient de peser sur le marché new-yorkais mercredi.

"La réintégration de Jensen Huang a dissipé les incertitudes liées à la gouvernance du groupe, mais elle n'a pas apaisé les inquiétudes plus larges entourant le financement des infrastructures liées à l'IA, leur rentabilité et les valorisations élevées du secteur", expliquent les analystes de Briefing.com.

Après un envol de plus de 30 % lundi, puis un repli de plus de 5 % mardi, l'action de Nvidia plongeait encore de 8,72 % mercredi.

Dans son sillage, les autres acteurs des semi-conducteurs accusaient de fortes pertes (AMD -9,27 %, Intel -8,34 % et Broadcom -6,86 %).

Les géants de la tech américaine, qui investissent des milliards de dollars dans l'IA, étaient aussi à la peine (Meta -3,38 %, Amazon -5,69 %, Microsoft -3,50 % ou Alphabet -5,48 %).

L'indice Nasdaq n'est plus très loin d'effacer l'intégralité de la progression engrangée lundi après le retour de Jensen Huang.

Il a dégringolé de plus de 18 % depuis son sommet atteint début octobre et s'approche d'un "bear market", ou marché baissier, soit une baisse de 20 % au moins par rapport à son dernier pic.

Retour des droits de douane

L'annonce de nouveaux droits de douane américains est "un autre élément négatif" pour les actions, a expliqué à l'AFP Arun Sundaram, analyste de CFRA.

Cette nouvelle série de surtaxes vise les produits exportés par les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, dont la Chine, l'Union européenne ou le Mexique. Le gouvernement américain les accuse de soutenir leurs industries par des subventions qu'il juge illicites.

"Entre les inquiétudes persistantes autour de l'IA et l'annonce de nouvelles surtaxes douanières, les conditions ne semblent plus réunies pour un traditionnel +Santa Claus Rallye+ (rebond de Noël, NDLR) sur les marchés cette année", estime Chris Zaccarelli, analyste de Northlight Asset Management.

Les opérateurs digèrent dans le même temps la publication de l'indice PCE, jauge de l'inflation américaine privilégiée par la banque centrale des États-Unis (Réserve fédérale, Fed). Il a atteint en octobre son niveau le plus élevé depuis trois ans, à 3,8 % sur un an.

Cette accélération de l'inflation américaine le mois dernier, attendue par les marchés, "renforce les arguments en faveur d'un relèvement des taux de la Réserve fédérale lors de sa réunion de décembre", a souligné Nancy Vanden Houten, économiste d'Oxford Economics.

"La question est désormais de savoir combien de relèvements de taux supplémentaires nous verrons en 2027", a noté Arun Sundaram.

Wall Street préfère un environnement monétaire souple, plus propice aux investissements et à la croissance des entreprises.

Les bons du Trésor américain bénéficient de leur côté d'un regain de demande en tant que valeurs refuges.

À dix ans, les taux obligataires glissaient à 4,83 %, contre 4,93 % mardi à la clôture.

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