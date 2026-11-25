Wall Street ouvre en forte baisse, entre repli de l'IA et rebond de l'inflation

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en nette baisse mercredi, plombée par une nouvelle vague de ventes dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), les investisseurs digérant par ailleurs une accélération de l'inflation en octobre aux États-Unis.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques - perdait 3,31 %, l'indice élargi S&P 500 reculait de 2,24 % et le Dow Jones lâchait 1,57 %.

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