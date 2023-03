Wall Street ouvre en baisse, un oeil inquiet sur les banques

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, de nouveau indisposée par le séisme qui agite le secteur bancaire occidental, avec Deutsche Bank cette fois en ligne de mire, les investisseurs privilégiant les actifs les plus sûrs.

Vers 13H40 GMT, le Dow Jones abandonnait 0,58%, l'indice Nasdaq rendait 0,66% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,60%.

Tout comme les places européennes, Wall Street avait le regard dirigé vers Deutsche Bank, qui apparaît, aux yeux du marché, comme le nouveau maillon faible du système bancaire, après la faillite de trois établissements américains et le rachat en catastrophe de Credit Suisse.

Ce dernier développement "alimente les inquiétudes relatives à la santé du système bancaire", a expliqué Quincy Krosby, de LPL Financial.

Les souffre-douleurs de cette crise bancaire étaient repris pour cible, en premier lieu l'établissement régional First Republic (-5,27%). La banque de San Francisco a perdu quasiment 90% de sa capitalisation boursière en un peu plus de deux semaines.

Le regain de tension affectait également la Californienne PacWest (-2,49%), mais aussi les grandes banques américaines comme Goldman Sachs (-2,01%) ou Morgan Stanley (-2,55%).

"On vend d'abord et on posera les questions plus tard", a expliqué Quincy Krosby. "Les investisseurs ne veulent pas se réveiller dimanche pour s'apercevoir que la situation de Deustche Bank s'est détériorée, à la manière d'un Credit Suisse."

Le marché obligataire a, une nouvelle fois, fait office de refuge pour les investisseurs, qui se sont rués vers les bons du Trésor américain, faisant chuter leurs taux, qui évoluent en sens opposé de leurs prix.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis six mois, à 3,27%. Il ressortait à 3,30%, contre 3,42% la veille en clôture.

L'indice VIX, qui mesure la volatilité du marché, bondissait de plus de 6%.

Pour autant, la plupart des valeurs évoluaient dans des marges resserrées et le repli était contenu.

A la cote, Activision Blizzard s'envolait (+6,20%) après la publication d'un avis de l'Autorité britannique de la concurrence (CMA), estimant, après examen, que l'acquisition de l'éditeur de jeux vidéos par Microsoft (-0,47%) n'aurait pas d'effet "substentiel" sur le marché des jeux de console au Royaume-Uni.

