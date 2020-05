Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street ouvre en baisse, Trump ciblant à nouveau la Chine Reuters • 01/05/2020 à 16:03









WALL STREET OUVRE EN BAISSE (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, échaudée par des déclarations de Donald Trump évoquant la possibilité de mesures de rétorsion contre la Chine en représailles à ce que Washington considère comme une mauvaise gestion par Pékin de l'épidémie de coronavirus. Jeudi, après la clôture, Apple et Amazon ont en outre averti s'attendre à des difficultés ou incertitudes pour le trimestre en cours en raison de la pandémie. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones perdait 441,79 points, soit 1,81%, à 23 900,24 points et le Standard & Poor's 500, plus large, cédait 1,78% à 2 860,65 points. Le Nasdaq Composite reculait de 2% à 8.710,89 points. Donald Trump a déclaré jeudi devant la presse que ses préoccupations sur le rôle de la Chine dans l'origine et la propagation du coronavirus primaient désormais sur sa volonté d'avancer sur la question du commerce, jusque-là au coeur des échanges entre Washington et Pékin. Le chef de la Maison blanche a indiqué mercredi dans un entretien à Reuters qu'il étudiait différentes options pour que la Chine subisse les conséquences de ses actions concernant le virus: "Je peux faire beaucoup de choses." Amazon.com a annoncé jeudi qu'il pourrait enregistrer une perte au deuxième trimestre, expliquant que la pandémie de coronavirus devrait lui coûter environ 4 milliards de dollars (environ 3,6 milliards d'euros). Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a de son côté souligné qu'il était impossible pour son groupe d'avancer une prévision pour le trimestre d'avril à juin. Le groupe a ouvert en baisse de 1,4%. (Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.96% AMAZON.COM NASDAQ -6.01%