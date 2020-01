Wall Street ouvre en baisse, rattrapée par les craintes sur le coronavirus

Wall Street reculait à l'ouverture jeudi, les acteurs du marché se montrant préoccupés par la propagation du nouveau coronavirus et ses conséquences sur l'économie mondiale.

Vers 15H10 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, cédait 0,07%, à 28.712,98 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, baissait de 0,11%, à 9.264,69 points.

Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, reculait de 0,28%, à 3.264,33 points.

La Bourse de New York avait fini proche de l'équilibre mercredi après la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux d'intérêt inchangés et une avalanche de résultats d'entreprises cotées sur la place new-yorkaise: le Dow Jones avait grappillé 0,04% et le Nasdaq 0,06%.

Pour Patrick O'Hare, de Briefing, le recul en début de séance mercredi s'explique "en partie par l'idée selon laquelle la croissance des profits des entreprises ne va pas se matérialiser à cause du coronavirus et du fort impact qu'il devrait avoir, en particulier sur l'économie chinoise".

Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale s'est alourdi à 170 morts jeudi en Chine après un bond du nombre quotidien de décès. Le nombre de patients contaminés est monté, quant à lui, à environ 7.700 en Chine continentale (hors Hong Kong).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) doit tenir dans la journée une réunion pour déterminer si l'épidémie "constitue une urgence de santé publique de portée internationale".

Côté résultats, Facebook a fait état, mercredi après la clôture, d'une hausse de son nombre d'utilisateurs et de son chiffre d'affaires au dernier trimestre 2019, mais a vu ses dépenses s'envoler. Son action chutait de 5,51%.

Tesla s'envolait de plus de 11% après avoir affiché mercredi une forme resplendissante, disant notamment vouloir livrer plus d'un demi-million de voitures en 2020.

Coca-Cola (+2,20%) a, lui, vu son bénéfice net trimestriel plus que doubler grâce notamment à une hausse de ses ventes en Amérique latine et en Asie Pacifique.

Le groupe de logistique UPS, qui a fait part de prévisions décevantes pour 2020, chutait de 5,04%.

Après la clôture de Wall Street, le géant de l'e-commerce Amazon fera part de son bilan de santé trimestriel.

- Microsoft sur un nuage -

Sur le front des indicateurs, la croissance du PIB des Etats-Unis a ralenti à 2,3% en rythme annuel, selon une estimation préliminaire du département du Commerce publiée jeudi, contre 2,9% en 2018. C'est bien moins que les 3% visés par le président, Donald Trump.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de la dette américaine continuait de baisser après avoir déjà reculé mercredi, s'affichant à 1,572% contre 1,584% la veille à la clôture.

Parmi les autres valeurs, Microsoft, dont les résultats ont largement dépassé les attentes grâce à l'excellente performance de son "cloud", montait de 2,69%.

Le groupe agroalimentaire Mondelez International a vu son bénéfice net reculer au quatrième trimestre 2019, pénalisé par le dollar fort, mais son chiffre d'affaires a progressé. Son titre s'appréciait de 5,68%.

Le fabricant de cigarettes Altria baissait de 5,55% après avoir annoncé lors de ses résultats trimestriels une nouvelle charge de 4,1 milliards de dollars liée à son investissement dans le spécialiste du vapotage Juul, confronté au durcissement de la réglementation américaine.

