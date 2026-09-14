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Wall Street ouvre en baisse, plombée par les craintes sur l'IA
information fournie par AFP 14/09/2026 à 16:05
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Un opérateur à la Bourse de New York le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, minée par des inquiétudes autour du développement de l'intelligence artificielle (IA), après que les grands patrons du secteur ont affirmé vouloir ralentir la cadence.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq - qui rassemble les grands noms technologiques - perdait 1,23%, le Dow Jones reculait de 0,29% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,73%.

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