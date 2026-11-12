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Wall Street ouvre en baisse, Nvidia plonge après la démission de Jensen Huang
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 15:47

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Le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq ont ouvert en baisse jeudi, sous le choc de la tempête secouant le géant des puces électroniques Nvidia, qui plonge de 13% dans les premiers échanges après la démission de son directeur géneral Jensen Huang, qui fait l'objet d'une enquête sur sa relation avec une femme soupçonnée d'être une espionne chinoise.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI grappille 0,13% à 52.555,52 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,78% à 7.559,87 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,49% à 25.087,73 points.

Le départ de Jensen Huang prive ainsi le secteur de l'IA d'une figure emblématique – il était lui-même cofondateur du groupe – et jette une ombre sur l'avenir du fabricant de puces qu'il a transformé en l'une des plus grandes capitalisations boursières au monde.

"Il y a là un risque majeur, car Jensen était considéré comme une figure de proue de l'IA, non seulement chez Nvidia, mais aussi de manière générale. Son départ sème un peu le trouble sur le marché à l'approche de la publication des résultats la semaine prochaine et, bien sûr, en pleine crise du secteur de l'IA que nous traversons actuellement", estime Daniela Hathorn, analyste chez Capital.com.

La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, assurera la direction par intérim de l'entreprise le temps de trouver un successeur définitif, a également annoncé la société.

Dans le sillage de Nvidia, Intel INTC.O se recule de 2,5%, Marvell Technology MRVL.O de 3,4% et Micron MU.O de 1,9%, tandis que l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX cède 0,8%.

Le secteur du "néocloud" est également en repli, à commencer par CoreWeave CRWV.O , qui cède 7,3% après un bond la veille.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N46T0WE

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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