Wall Street ouvre en baisse, Nvidia plonge après la démission de Jensen Huang

Jensen Huang, PDG de Nvidia

12 novembre (Reuters) - Le Standard & Poor's 500 et ‌le Nasdaq ont ouvert en baisse jeudi, sous le choc de ​la tempête secouant le géant des puces électroniques Nvidia, qui plonge de 13% dans les premiers échanges après la démission de son directeur géneral ​Jensen Huang, qui fait l'objet d'une enquête sur sa relation avec une femme soupçonnée d'être ​une espionne chinoise.

Dans les premiers échanges, ⁠l'indice Dow Jones grappille 0,13% à 52.555,52 points et le Standard & ‌Poor's 500, plus large, recule de 0,78% à 7.559,87 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,49% à 25.087,73 points.

Le départ de ​Jensen Huang prive ainsi ‌le secteur de l'IA d'une figure emblématique – il était ⁠lui-même cofondateur du groupe – et jette une ombre sur l'avenir du fabricant de puces qu'il a transformé en l'une des plus grandes capitalisations boursières ⁠au monde.

"Il y ‌a là un risque majeur, car Jensen était considéré ⁠comme une figure de proue de l'IA, non seulement chez Nvidia, ‌mais aussi de manière générale. Son départ sème un peu ⁠le trouble sur le marché à l'approche de la ⁠publication des résultats ‌la semaine prochaine et, bien sûr, en pleine crise du secteur de ​l'IA que nous traversons actuellement", estime Daniela ‌Hathorn, analyste chez Capital.com.

La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, assurera la direction par intérim ​de l'entreprise le temps de trouver un successeur définitif, a également annoncé la société.

Dans le sillage de Nvidia, Intel se recule ⁠de 2,5%, Marvell Technology de 3,4% et Micron de 1,9%, tandis que l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie cède 0,8%.

Le secteur du "néocloud" est également en repli, à commencer par CoreWeave, qui cède 7,3% après un bond la veille.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Benoit Van Overstraeten)