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Wall Street ouvre en baisse, minée par une inflation plus élevée qu'attendu
information fournie par AFP 10/11/2026 à 15:38

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Vue extérieure de la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Vue extérieure de la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, pénalisée par une inflation plus élevée qu'espéré en octobre, qui renforce le scénario d'un relèvement des taux directeurs américains, les investisseurs gardant aussi un oeil sur l'introduction en Bourse d'Anthropic.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,43 %, l'indice Nasdaq perdait 0,84 % et l'indice élargi S&P 500 baissait de 0,62 %.

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