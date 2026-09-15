Wall Street ouvre en baisse, minée par la flambée des taux

Un opérateur à la Bourse de New York le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, crispée par l'envolée des taux obligataires à des niveaux inédits depuis 19 ans, sur fond d'attentisme à la veille de la décision de la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,20%, l'indice Nasdaq perdait 0,13% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,10%.

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