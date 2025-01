Wall Street ouvre en baisse, marque une pause après l'inflation

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, reprenant son souffle après l'envol de la veille dû à un indice d'inflation plus modéré que prévu, tout en digérant une nouvelle vague de résultats d'entreprises.

Vers 15H20 GMT, le Dow Jones abandonnait 0,21%, l'indice Nasdaq perdait 0,13% et l'indice élargi S&P 500 était proche de l'équilibre (-0,05%).

"La journée d'aujourd'hui est une assimilation (par le marché) de la flambée des cours de la veille", a commenté auprès de l'AFP Sam Stovall, analyste de CFRA.

L'indice des prix à la consommation (CPI) publié mercredi "ayant été légèrement moins élevé que prévu (...), cela a fait grimper le marché", a-t-il poursuivi.

L'indice a montré une accélération de l'inflation pour le troisième mois d'affilée, mais son niveau (+2,9% sur un an) est conforme au consensus des analystes.

Surtout, les marchés ont retenu l'amélioration de l'inflation dite sous-jacente - qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie. Celle-ci a ralenti, à 3,2% sur un an, contre 3,3% anticipé.

La journée de jeudi vient également avec son lot d'indicateurs, dont les ventes au détail, qui se sont élevées à 729,2 milliards de dollars sur le mois de décembre, soit 0,4% de plus qu'en novembre, selon les données publiées par le département du Commerce.

C'est moins que prévu par les analystes, qui s'attendaient bien à une hausse moins marquée que le mois précédent, mais plutôt de l'ordre de 0,5%, selon le consensus publié par MarketWatch.

Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la première semaine de l'année sont ressorties au-dessus des attentes, à 217.000. Les analystes tablaient sur 210.000.

"Les fortes chutes de neige dans le Midwest semblent avoir stimulé les demandes initiales la semaine dernière, probablement en forçant l'arrêt de nombreux chantiers de construction", a observé dans une note Samuel Tombs, chef-économiste de Pantheon Macroeconomics.

Wall Street adopte aussi une posture attentiste avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche lundi, guettant des précisions sur la mise en place des politiques inflationnistes voulues par le républicain, notamment sur les droits de douane.

Lors de la campagne présidentielle américaine, M. Trump indiquait vouloir imposer 10 à 20% de droits de douane sur l'ensemble des produits entrants aux États-Unis, et même jusqu'à 60% voire 100% sur ceux venant de Chine.

Les investisseurs "essaient encore de déterminer si les droits de douane seront une réalité ou s'ils resteront un outil de négociation", selon M. Stovall.

Le marché obligataire se tendait légèrement jeudi après avoir nettement reculé la veille: le rendement des emprunts d'Etat américain à dix ans s'établissait à 4,67% contre 4,65% la veille en clôture. Sur l'échéance deux ans, il s'établissait à 4,29% contre 4,26%.

Ailleurs, au tableau des valeurs, après Goldman Sachs, Citigroup et JPMorgan mercredi, c'était au tour de Bank of America et Morgan Stanley de dévoiler leurs résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture.

Bank of America progressait légèrement (+0,35%) après avoir annoncé des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, grâce aux commissions perçues dans la gestion d'actifs, la banque d'investissements et le courtage.

Le chiffre d'affaires au quatrième trimestre a atteint 25,35 milliards de dollars, soit 15% de mieux que sur la même période de l'année précédente, et le bénéfice net a plus que doublé, à 6,40 milliards contre 2,84 milliards un an plus tôt.

De son côté, la banque d'affaires américaine Morgan Stanley était bien recherchée (+1,88%) après avoir obtenu au quatrième trimestre des résultats en forte progression et nettement supérieurs aux attentes, dopés par la montée en régime des activités sur actions.

Le bénéfice net ressort à 3,7 milliards de dollars, un chiffre plus que doublé par rapport à la même période de l'année précédente (+142%).

"Le secteur financier a démarré du bon pied", a souligné M. Stovall, qui remarque aussi "un regain d'optimisme quant aux perspectives pour 2025".

Le groupe UnitedHealth, deuxième pondération du Dow Jones, reculait (-3,79%). L'entreprise, qui a publié ses résultats trimestriels jeudi, pâtissait notamment de coûts médicaux considérés comme trop élevés et d'un chiffre d'affaires en dessous des attentes.

