Wall Street ouvre en baisse, le coronavirus inquiète de nouveau

WALL STREET OUVRE EN BAISSE (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en repli jeudi, s'éloignant des records inscrits la veille, après l'annonce d'une forte hausse du nombre quotidien de décès attribués au coronavirus et de nouveaux cas en Chine. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 104,16 points, soit 0,35%, à 29.447,26 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,27% à 3.370,39 points. Le Nasdaq Composite cédait 0,74% à 9.653,66 points à l'ouverture. Le S&P avait fini sur un record de clôture mercredi et il affiche sept séances de hausse sur les huit dernières. En repartant à la baisse, Wall Street emboîte le pas aux places boursières européennes, l'aversion au risque ayant fait un retour spectaculaire après l'annonce d'une hausse sans précédent du nombre de nouveaux cas d'infection au coronavirus dans la province de Hubei, un bond jugé préoccupant même s'il résulte en partie d'un changement de méthodologie de dépistage. Le géant des équipements de réseaux de télécommunications Cisco perd 5,31%, la plus forte baisse du Dow Jones, au lendemain de la présentation de prévisions de résultats jugées décevantes par les analystes. Le constructeur de voitures électriques Tesla cède 2,27% après l'annonce d'une part de son intention de lever deux milliards de dollars en émettant des actions nouvelles, d'autre part du rappel de 15.000 véhicules. A la hausse, l'assureur AIG gagne 2,84% après des résultats meilleurs qu'attendu. Sur les 351 premières sociétés du S&P 500 ayant publié leurs comptes trimestriels, 70,9% ont dépassé le consensus selon le décompte d'IBES-Refinitiv. (Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

