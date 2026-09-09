Wall Street ouvre en baisse, la flambée du pétrole coupe l'appétit

Un écran affiche des informations boursières à l'extérieur du site du Nasdaq Market, à New York.
La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, pénalisée par la flambée des cours du pétrole dans un contexte de recrudescence des tensions au Moyen-Orient.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 291,96 points, soit 0,55% à 52.494,11 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,32% à 7.649,20 points.
Le Nasdaq Composite cède 0,45% à 26.303,59 points.
La tension monte au Moyen-Orient alors que l'Iran a attaqué des navires près d'Ormuz et une base américaine en Jordanie, en réponse à la destruction de pétroliers iraniens par Washington, ce qui s'ajoute aux attaques revendiquées par les Houthis dans le sud de l'Arabie saoudite la veille.
L'escalade se fait sentir sur le marché pétrolier, avec le prix du Brent avançant de 2,89% à 100,75 dollars le baril, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis juillet et qui fait craindre aux investisseurs une inflation plus durable que prévu.
Les opérateurs attendent surtout la publication de l'indice des prix à la consommation vendredi pour ajuster leurs prévisions concernant les taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed), qui doit annoncer sa décision de politique monétaire la semaine prochaine.
Aux valeurs, Meta avance de 5% après le lancement d'un assistant IA capable d'effectuer de manière autonome, pour le compte de l'utilisateur, des tâches quotidiennes telles que l'envoi d'e-mails ou la réservation de voyages.
Booking Holdings, qui a perdu mercredi son recours contre le veto antitrust de l'Union européenne (UE) concernant son acquisition d'ETraveli, cède 3,8%.
la société de VTC Lyft, qui a annoncé mercredi que Michael Brous allait devenir son directeur financier, abandonne 3,9%.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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