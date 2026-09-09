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Wall Street ouvre en baisse, la flambée du pétrole coupe l'appétit
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 15:49
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Un écran affiche des informations boursières à l'extérieur du site du Nasdaq Market, à New York.

Un écran affiche des informations boursières à l'extérieur du site du Nasdaq Market, à New York.

La Bourse de New ‌York a ouvert en baisse mercredi, pénalisée par la flambée des cours ​du pétrole dans un contexte de recrudescence des tensions au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 291,96 points, soit 0,55% à ​52.494,11 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,32% à 7.649,20 ​points.

Le Nasdaq Composite cède 0,45% à ⁠26.303,59 points.

La tension monte au Moyen-Orient alors que l'Iran a attaqué ‌des navires près d'Ormuz et une base américaine en Jordanie, en réponse à la destruction de pétroliers iraniens ​par Washington, ce qui s'ajoute ‌aux attaques revendiquées par les Houthis dans le ⁠sud de l'Arabie saoudite la veille.

L'escalade se fait sentir sur le marché pétrolier, avec le prix du Brent avançant de 2,89% à 100,75 ⁠dollars le baril, ‌un niveau qui n'avait plus été atteint depuis juillet ⁠et qui fait craindre aux investisseurs une inflation plus durable que ‌prévu.

Les opérateurs attendent surtout la publication de l'indice des ⁠prix à la consommation vendredi pour ajuster leurs prévisions ⁠concernant les taux ‌d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed), qui doit annoncer sa décision de ​politique monétaire la semaine prochaine.

Aux valeurs, ‌Meta avance de 5% après le lancement d'un assistant IA capable d'effectuer de manière autonome, ​pour le compte de l'utilisateur, des tâches quotidiennes telles que l'envoi d'e-mails ou la réservation de voyages.

Booking Holdings, qui a ⁠perdu mercredi son recours contre le veto antitrust de l'Union européenne (UE) concernant son acquisition d'ETraveli, cède 3,8%.

la société de VTC Lyft, qui a annoncé mercredi que Michael Brous allait devenir son directeur financier, abandonne 3,9%.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

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