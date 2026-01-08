Wall Street ouvre en baisse, la défense brille

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi sur fond d'attentisme à la veille de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain tandis que les valeurs de la défense grimpent sur des anticipations de dépenses militaires accrues aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI recule de 0,11%, à 48.935,12 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, perd 0,1% à 6.914,10 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,38% à 23.483,14 points.

Les actions du secteur de la défense se distinguent alors que le président Donald Trump a déclaré mercredi, qu'après des négociations avec des sénateurs et des élus de la Chambre des représentants, il avait décidé que le budget militaire serait porté à 1.500 milliards de dollars en 2027.

Northrop Grumman NOC.N grimpe de 9%, Lockheed Martin

LMT.N de 8,8%, RTX RTX.N de 4,4%, Kratos Defense KTOS.O de 17% et General Dynamics GD.N de 5,4%.

La multiplication des tensions géopolitiques à travers le monde, du Venezuela au Groenland, en passant par l'Ukraine, la Chine et le Japon, favorise par ailleurs le mouvement de hausse sur les valeurs de la défense.

Outre la géopolitique, les investisseurs attendent la publication, vendredi, du rapport mensuel sur les créations d'emplois, crucial pour déterminer l'état de santé du marché du travail et la trajectoire à venir de la politique de la Réserve fédérale.

L'annonce, une heure avant l'ouverture de la séance jeudi, d'une hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage n'a pas fait réagir outre mesure.

La décision de la Cour suprême américaine sur la légalité des droits de douane dits "réciproques" de Donald Trump pourrait par ailleurs intervenir sous peu, possiblement dès ce vendredi. Une annulation plausible de ces surtaxes pourrait venir secouer les marchés financiers.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)