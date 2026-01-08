 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre en baisse, la défense brille
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 15:43

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi sur fond d'attentisme à la veille de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain tandis que les valeurs de la défense grimpent sur des anticipations de dépenses militaires accrues aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI recule de 0,11%, à 48.935,12 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, perd 0,1% à 6.914,10 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,38% à 23.483,14 points.

Les actions du secteur de la défense se distinguent alors que le président Donald Trump a déclaré mercredi, qu'après des négociations avec des sénateurs et des élus de la Chambre des représentants, il avait décidé que le budget militaire serait porté à 1.500 milliards de dollars en 2027.

Northrop Grumman NOC.N grimpe de 9%, Lockheed Martin

LMT.N de 8,8%, RTX RTX.N de 4,4%, Kratos Defense KTOS.O de 17% et General Dynamics GD.N de 5,4%.

La multiplication des tensions géopolitiques à travers le monde, du Venezuela au Groenland, en passant par l'Ukraine, la Chine et le Japon, favorise par ailleurs le mouvement de hausse sur les valeurs de la défense.

Outre la géopolitique, les investisseurs attendent la publication, vendredi, du rapport mensuel sur les créations d'emplois, crucial pour déterminer l'état de santé du marché du travail et la trajectoire à venir de la politique de la Réserve fédérale.

L'annonce, une heure avant l'ouverture de la séance jeudi, d'une hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage n'a pas fait réagir outre mesure.

La décision de la Cour suprême américaine sur la légalité des droits de douane dits "réciproques" de Donald Trump pourrait par ailleurs intervenir sous peu, possiblement dès ce vendredi. Une annulation plausible de ces surtaxes pourrait venir secouer les marchés financiers.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3Y90SP

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 152,39 Pts Index Ex +0,32%
GENL DYNAMICS CO
359,485 USD NYSE +4,00%
KRATOS DEF&SEC
105,3350 USD NASDAQ +15,20%
LOCKHEED MARTIN
529,310 USD NYSE +6,54%
NASDAQ Composite
23 416,65 Pts Index Ex -0,71%
NORTHROP GRUMMAN
597,138 USD NYSE +3,55%
RTX
189,480 USD NYSE +2,02%
S&P 500 INDEX
6 914,19 Pts CBOE -0,10%
USA BENCHMARK 10A
4,146 Rates -0,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

