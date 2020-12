Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street ouvre en baisse, la crise sanitaire pèse toujours Reuters • 08/12/2020 à 16:34









WALL STREET OUVRE EN BAISSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, la dégradation continue de la situation sanitaire aux Etats-Unis faisant craindre un nouveau coup de frein à l'économie alors que le Congrès peine toujours à s'accorder sur un nouveau plan de relance. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 11,57 points, soit 0,04%, à 30.058,22, le Standard & Poor's 500 0,21% à 3.684,37 et le Nasdaq Composite 0,18% à 12.497,14 points. Ce dernier avait inscrit un nouveau plus haut de clôture lundi grâce à un mouvement de retour sur les grandes valeurs technologiques alors que le Dow et le S&P 500 finissaient dans le rouge. Quelques heures après l'entrée en vigueur de nouvelles mesures de restriction en Californie, le gouverneur de l'Etat de New York a menacé lundi soir d'interdire le service en salle dans les restaurants new-yorkais. Les chiffres de l'épidémie au niveau national sont au plus haut avec près de 194.000 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur les sept derniers jours selon le comptage de Reuters. Les investisseurs espèrent que de nouvelles mesures de soutien à l'économie pourront limiter les retombées économiques de la crise du coronavirus et continuent donc de suivre les discussions au Congrès sur le sujet, tout comme celles concernant le projet de loi budgétaire de 1.400 milliards de dollars visant à éviter un "shutdown", une fermeture des administrations fédérales. Aux valeurs, Tesla perd 0,74% après avoir annoncé un projet d'augmentation de capital de cinq milliards de dollars (4,1 milliards d'euros), la deuxième opération de ce type en trois mois. A la hausse, Pfizer gagne 1,38% après la publication par la Food and Drug Administration (FDA), à deux jours de la réunion d'une commission d'experts, de données sur son vaccin contre le COVID-19 qui ne soulèvent aucune interrogation nouvelle et pourraient donc permettre une autorisation d'urgence aux Etats-Unis. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées PFIZER NYSE +2.09% TESLA NASDAQ -2.26%