Vue extérieure de la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Wall Street a ouvert en baisse vendredi, l'entrée en Bourse d'Anthropic ne parvenant pas à dissiper la crainte d'un possible essoufflement de l'engouement suscité par l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, le Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques - reculait de 1,27 %, l'indice élargi S&P 500 perdait 0,48 % et le Dow Jones lâchait 0,09 %. Anthropic chute de 9 % pour sa deuxième séance en Bourse.

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