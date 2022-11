Wall Street ouvre en baisse, en quête d'un second souffle

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, à la recherche d'un second souffle après le feu d'artifice de la fin de jeudi et vendredi, et à l'orée d'une semaine qui va renseigner sur la santé du consommateur américain.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,10%, l'indice Nasdaq abandonnait 0,96% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,44%.