Wall Street ouvre en baisse, digère la remontée des taux obligataires

Un opérateur du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, les investisseurs évaluant les perspectives concernant les futures baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed), tout en digérant la publication de nouveaux résultats trimestriels.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones abandonnait 0,45%, l'indice Nasdaq perdait 0,02% et l'indice élargi S&P 500, 0,29%.

"L'inquiétude vient de la remontée des rendements des emprunts d'Etat américains à 10 ans, et d'un recalibrage du marché concernant la baisse des taux", a commenté Quincy Krosby, de LPL Financial.

La Réserve fédérale américaine a abaissé en septembre ses taux directeurs d'un demi-point de pourcentage mais a récemment adopté une posture plus ferme.

Les marchés s'attendent désormais à une baisse d'un quart de point lors de la prochaine réunion, prévue les 6 et 7 novembre, puis une autre de même ampleur lors de la dernière réunion de l'année, mi-décembre, selon l'outil de veille de CME, FedWatch.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,17%. Mardi en clôture, il avait atteint 4,19%, au plus haut depuis près de trois mois.

L'approche de l'élection présidentielle américaine, le 5 novembre, agite également la place américaine, et "les inquiétudes se renforcent concernant la dette après l'élection, en particulier si (Donald) Trump revient au pouvoir", note Mme Krosby.

"Les deux candidats ont tous deux promis tant de réductions d'impôts et d'avantages, que le marché commence à prendre en compte l'effet que cela pourrait avoir sur la dette globale", a-t-elle ajouté.

A la cote, General Motors s'envolait (+7,83%) après des résultats au-delà aux attentes au troisième trimestre, marqués par des prix supérieurs à la moyenne et à une reprise en Chine.

Entre juillet et septembre, le constructeur automobile américain a réalisé un chiffre d'affaires de 48,58 milliards de dollars, soit une hausse de 10,5% sur un an, et un bénéfice net de 3,06 milliards de dollars (-0,3%).

Le groupe de défense américain Lockheed Martin chutait (-4,35%) après avoir annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le troisième trimestre, bien qu'en hausse.

Le chiffre d'affaires atteint 17,1 milliards de dollars, en progression de 1,3% sur un an mais en-deçà des 17,3 milliards projetés par les analystes.

Tesla (-0,77%) était dans le rouge avant la publication de ses résultats mercredi. IBM (+0,03%), Boeing (-0,21%) et Coca-Cola (+0,02%) sont attendus le même jour.

Les résultats de certaines grandes capitalisations technologiques suivront la semaine prochaine, dont Apple (-1,40%), Meta (0,09%) ou encore Alphabet (+0,60%).

"Lorsque (ces publications) sont bonnes, elles apportent un formidable coup de pouce au marché", a estimé Quincy Krosby. "La question est maintenant de savoir à quel point (leurs résultats) seront solides", a-t-elle ajouté.

Nasdaq