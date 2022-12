Wall Street ouvre en baisse, consolide après un automne ensoleillé

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, toujours à la recherche d'un second souffle après son rebond de l'automne, sur fond d'incertitude quant à la conjoncture économique.

Vers 14H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,71%, l'indice Nasdaq perdait 0,54% et l'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,74%.

Vendredi, après la publication de chiffres de l'emploi bien meilleurs que prévu aux Etats-Unis en novembre, les indices avaient reculé avant de se reprendre et de terminer autour de l'équilibre.

Depuis le creux du début de l'automne, le S&P a repris quasiment 17% et le Dow Jones près de 20%.

"Avec de tels mouvements, il est naturel que le marché en passe par une phase de consolidation, certains des opérateurs qui se sont engagés tôt dans ce rebond prenant quelques bénéfices", a estimé Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note.

"La question, maintenant, c'est de savoir si c'est le début d'un marché haussier ("bull market") ou un rebond éphémère qui est voué à l'échec", selon Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

"Aujourd'hui, les vendeurs sont de nouveau à la manoeuvre, et ils essayent de gagner la bataille", a-t-il poursuivi. Selon le gérant, si le S&P 500 parvient à se maintenir au-dessus d'un important seuil technique (la moyenne des 200 derniers jours de cotation), "ce serait un signe très favorable" pour les investisseurs.

Outre la consolidation, le repli des indices lundi pouvait s'expliquer, selon Patrick O'Hare, par le coup de chaud du pétrole, ainsi qu'un mauvais indicateur d'activité dans le secteur des services en Chine.

Autre élément susceptible de déplaire aux opérateurs, la légère remontée des taux obligataires. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'affichait à 3,55%, contre 3,48% vendredi.

L'actualité sera calme cette semaine sur le front des publications d'entreprises, avec comme seuls grands noms le spécialiste des semi-conducteurs Broadcom et l'enseigne de supermarchés de demi-gros Costco, tous deux attendus jeudi.

Plusieurs indicateurs macroéconomiques sont au programme, en particulier l'indice des prix à la production PPI et l'enquête mensuelle de l'université du Michigan sur le moral des consommateurs, qui seront publiés tous deux vendredi.

Malgré le bond de l'or noir, qui profitait de l'entrée en vigueur, lundi, de l'embargo européen et du mécanisme de plafonnement visant tous deux le pétrole russe, seuls quelques pétrolières évoluaient en territoire positif, comme Marathon Oil (+0,57%) et ConocoPhillips (+0,89%).

Apple avançait (+1,65% à 150,25 dollars), à contre-courant de la plupart des entreprises technologiques.

Selon le Wall Street Journal, le groupe de Cupertino (Californie) travaillerait actuellement à déplacer une partie de sa production de Chine vers d'autres pays asiatiques, pour diversifier ses sources d'approvisionnement.

Laminées depuis plus d'un an du fait d'un tour de vis réglementaire et de la politique zéro-Covid des autorités, les valeurs chinoises cotées à Wall Street poursuivaient leur remontée, que ce soit les plateformes de commerce en ligne Alibaba (+0,25%) et JD.com (+0,09%).

Activision Blizzard grimpait (+1,24% à 76,70 dollars), alors que, selon le New York Post, des dissensions se feraient jour au sein de l'Autorité américaine de la concurrence (FTC) quant à l'opportunité de contester ou non le rachat de l'éditeur de jeux vidéo par Microsoft.

Tesla était en marche arrière (-5,18% à 184,77 dollars), fragilisé par l'information selon laquelle le constructeur de véhicules électriques a décidé de réduire la production de son modèle y en Chine, du fait de stocks élevés et d'une demande ralentie sur ce marché.

Dans le même temps, son concurrent chinois XPeng avait le vent en poupe (+1,47% à 11,62 dollars). Le groupe a annoncé la semaine dernière s'attendre à une hausse de sa production en décembre.

