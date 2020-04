Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street ouvre en baisse avant des résultats qui s'annoncent sombres Reuters • 13/04/2020 à 15:57









WALL STREET OUVRE EN BAISSE BANGALORE (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, les investisseurs se préparant au sortir du long week-end pascal à absorber des résultats trimestriels en recul sous l'effet de la pandémie de coronavirus. L'indice Dow Jones perd 311,65 points, soit 1,31%, à 23.407,72 points après un quart d'heure de cotation. A l'ouverture, le Standard & Poor's 500, plus large, reculait de 0,45% à 2.777,31 points. Le Nasdaq Composite cédait lui 0,38% à 8.122,79 points à l'ouverture. Wall Street avait achevé la semaine dernière sur une note positive, trouvant un nouvel élan dans l'annonce par la Fed de mesures de garanties et d'achats de titres dont le montant total pourrait atteindre 2.300 milliards de dollars. Les banques JP Morgan Chase et Wells Fargo ouvriront le bal mardi, et des analystes s'attendent à ce que les sociétés cotées au S&P 500 affichent des résultats en recul de 9% en moyenne quand elles tablaient sur une progression de 6,3% dans leurs prévisions au 1er janvier. "Nous nous préparons à l'une des pires périodes de résultats dans l'histoire récente", note Jesse Cohen, analyste de la plateforme Investing.com. "Le paquet de mesures de soutien de la Fed a produit une distorsion du cours des actions, qui se sont disjointes des fondamentaux. En y ajoutant les données sombres sur le deuxième trimestre à venir dans le courant du mois, il y a assurément plus de place pour un recul." (Mehda Singh; version française Henri-Pierre André)

