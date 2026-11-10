Wall Street ouvre en baisse après les données sur l'inflation US

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, les données plus élevées que prévu de l'inflation d'octobre aux Etats-Unis ravivant la pression à la vente, à mesure que les paris d'une hausse des taux en décembre par la Fed se renforcent.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 252,47 points, soit 0,48%, à 52.137,28 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,66% à 7.500,03 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,85%, soit 213,34 points, à 25.039,80 points.

Très attendues, les données sur l'inflation aux États-Unis pour le mois d'octobre n'ont pas satisfait les attentes, les prix à la consommation ayant augmenté de 0,4% sur un mois, contre des attentes à +0,3% et après +0,6% en septembre.

La mesure dite "core" des prix à la consommation ressort pour sa part à +0,3% sur un mois en octobre, contre des attentes à +0,2% et après +0,3% en septembre.

L'évolution des prix à la consommation en glissement annuel n'est toutefois pas connue, en raison du "shutdown" administratif survenu l'année dernière.

Ces données contribuent à un renforcement des paris d'une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) à l'issue de sa prochaine réunion, en décembre.

"Après un bon rapport sur l’emploi, le fait que l’inflation sous-jacente sorte une troisième fois de suite au-dessus des attentes va conforter les membres du FOMC dans leur souhait de relever les taux directeurs en décembre", a écrit Bastien Drut, responsable stratégie et analyse chez CPRAM, dans une note.

"Cependant, la persistance d’une inflation sous-jacente élevée pose en réalité la question de ce qu’ils feront en début d’année 2027", a-t-il ajouté.

Aux valeurs, Nvidia NVDA.O reste au centre de l'attention à la suite de l'ouverture d'une enquête interne visant à déterminer si le directeur général Jensen Huang a été la cible d'une opération menée par un service de renseignement au service de Pékin. Le titre recule de 3,8%, après avoir déjà perdu 4,3% la veille.

Skydance SKYD.N plonge de 9,8% après avoir dévoilé son plan visant à réaliser 6 milliards de dollars d'économies grâce à son acquisition de Warner Bros Discovery, tout en annonçant le lancement en 2027 d'une offre groupée de streaming comprenant HBO Max et Paramount+.

L'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive TTWO.O gagne 5,7% à la faveur d'un relèvement de ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice, misant sur le lancement prévu la semaine prochaine du très attendu "Grand Theft Auto VI".

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(Rédigé par Coralie Lamarque)