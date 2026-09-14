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Wall Street ouvre en baisse après les avertissements sur l'IA
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 16:02
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La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, plombée par le repli du secteur technologique après que des dirigeants américains de premier plan ont évoqué des risques liés à la sécurité des modèles d'intelligence artificielle, appelant à un ralentissement de leur développement.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 151,76 points, soit 0,29%, à 52.421,53 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 56,15 points, soit 0,73%, à 7.600,83 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 319,57 points, soit 1,21%, à 26.013,47 points, touchant en séance un plus bas de semaines.

Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a appelé samedi les entreprises spécialisées dans l'IA à mettre en oeuvre un plan en trois étapes visant à modérer les capacités de leurs modèles et à gagner du temps pour gérer les risques associés.

Elon Musk, qui dirige xAI, de même que Sam Altman, directeur général d'OpenAI, ont dit partager l'avis du patron d'Anthropic.

OpenAI a par ailleurs renoncé à une introduction en Bourse (IPO) cette année.

La course effrénée au développement de modèles d'IA toujours plus performants semble ainsi céder la place à une réévaluation plus lucide, entraînant une vague de ventes d'actions sur les grandes valeurs de l'IA.

"Il s'agit probablement davantage d'un simple accroc pour les valeurs de l'IA que d'une véritable prise de conscience," nuance toutefois Dennis Dick, analyste marchés chez Triple D Trading.

En attendant, l'indice des semi-conducteurs chute de 5,9%, en passe de d'enregistrer sa pire séance depuis le 1er juillet s'il se maintient à ce niveau.

Les géants du secteur comme Nvidia NVDA.O , Amazon

AMZN.O , et Meta META.O reculent de 1,29% à 3,48%, tandis que les fabricants de puces électroniques tels qu'Intel INTC.O (-5,94%), AMD AMD.O (-5,76%) et Marvell Technology MRVL.O (-6,70%) sont également dans le rouge.

Les éditeurs de logiciels, qui avaient été pénalisés la semaine dernière par les craintes que l'IA ne vienne perturber leurs activités, en revanche rebondissent: Servicenow NOW.N , Adobe ADBE.O et Workday WDAY.O montent respectivement de 4,32%, 3,19% et 3,64%.

Avant les mises en garde sur l'IA, le moral des investisseurs était déjà affaibli par la publication la semaine dernière de données montrant une accélération de l'inflation (CPI) aux Etats-Unis, ce qui pourrait inciter la Fed à relever ses taux directeurs mercredi, à l'issue de sa réunion de politique monétaire de deux jours.

La poursuite de l'envolée des cours du pétrole, qui se négocient à des sommets depuis mai, avec un baril de Brent proche des 110 dollars, n'aide pas non plus à la prise de risque.

L'indice VIX .VIX de la volatilité grimpe de près de 10% au-dessus des 17 points, tandis que le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR , tutoie le seuil des 5%, qui selon certains analystes, rend les obligations plus compétitives par rapport aux actions.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4560NA

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

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ADOBE
258,9500 USD NASDAQ +2,66%
AMAZON.COM
252,7900 USD NASDAQ -1,55%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
491,1100 USD NASDAQ -4,85%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 461,31 Pts Index Ex -0,21%
INTEL
97,7399 USD NASDAQ -5,05%
MARVELL TECH
222,4540 USD NASDAQ -5,78%
META PLATFORMS
658,5798 USD NASDAQ +1,63%
NASDAQ Composite
26 140,92 Pts Index Ex -0,73%
NVIDIA
211,4797 USD NASDAQ -3,12%
S&P 500 INDEX
7 618,41 Pts CBOE -0,50%
SERVICENOW
138,360 USD NYSE +4,41%
USA BENCHMARK 10A
5,020 Rates +0,55%
WORKDAY-A
191,6650 USD NASDAQ +3,21%
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