Wall Street ouvre en baisse après les avertissements sur l'IA

L'illustration montre un message indiquant « IA (intelligence artificielle) », un clavier et des mains de robot

La Bourse de New York a ouvert en ‌baisse lundi, plombée par le repli du secteur technologique après que des dirigeants américains de premier plan ont ​évoqué des risques liés à la sécurité des modèles d'intelligence artificielle, appelant à un ralentissement de leur développement.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 151,76 points, soit 0,29%, à 52.421,53 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de ​56,15 points, soit 0,73%, à 7.600,83 points.

Le Nasdaq Composite cède 319,57 points, soit 1,21%, à 26.013,47 points, touchant en séance un plus bas de ​semaines.

Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a appelé samedi les ⁠entreprises spécialisées dans l'IA à mettre en oeuvre un plan en trois étapes visant à modérer les ‌capacités de leurs modèles et à gagner du temps pour gérer les risques associés.

Elon Musk, qui dirige xAI, de même que Sam Altman, directeur général d'OpenAI, ont dit partager l'avis ​du patron d'Anthropic.

OpenAI a par ailleurs renoncé ‌à une introduction en Bourse (IPO) cette année.

La course effrénée au développement de modèles ⁠d'IA toujours plus performants semble ainsi céder la place à une réévaluation plus lucide, entraînant une vague de ventes d'actions sur les grandes valeurs de l'IA.

"Il s'agit probablement davantage d'un simple accroc pour les valeurs de l'IA que d'une ⁠véritable prise de conscience," ‌nuance toutefois Dennis Dick, analyste marchés chez Triple D Trading.

En attendant, l'indice des semi-conducteurs chute ⁠de 5,9%, en passe de d'enregistrer sa pire séance depuis le 1er juillet s'il se maintient à ce ‌niveau.

Les géants du secteur comme Nvidia, Amazon, et Meta reculent de 1,29% à 3,48%, tandis que ⁠les fabricants de puces électroniques tels qu'Intel (-5,94%), AMD (-5,76%) et Marvell Technology (-6,70%) sont également dans ⁠le rouge.

Les éditeurs de logiciels, ‌qui avaient été pénalisés la semaine dernière par les craintes que l'IA ne vienne perturber leurs activités, en revanche ​rebondissent: Servicenow, Adobe et Workday montent respectivement de 4,32%, ‌3,19% et 3,64%.

Avant les mises en garde sur l'IA, le moral des investisseurs était déjà affaibli par la publication la semaine dernière de ​données montrant une accélération de l'inflation (CPI) aux Etats-Unis, ce qui pourrait inciter la Fed à relever ses taux directeurs mercredi, à l'issue de sa réunion de politique monétaire de deux jours.

La poursuite de l'envolée des cours ⁠du pétrole, qui se négocient à des sommets depuis mai, avec un baril de Brent proche des 110 dollars, n'aide pas non plus à la prise de risque.

L'indice VIX de la volatilité grimpe de près de 10% au-dessus des 17 points, tandis que le rendement des Treasuries à dix ans, tutoie le seuil des 5%, qui selon certains analystes, rend les obligations plus compétitives par rapport aux actions.

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(Rédigé par Claude ​Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)