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Wall Street ouvre en baisse après le rapport sur les prix à la production
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 15:56
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La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, les prévisions d'une hausse des taux par la Fed se renforçant à la suite du rapport sur les prix à la production, sur fond d'escalade du conflit au Moyen-Orient et des prix du pétrole.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 232,28 points, soit 0,44%, à 52.148,38 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,57% à 7.592,59 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,95%, soit 248,90 points, à 26.004,44 points.

Bien que le rapport sur les prix à la production (PPI) suscite généralement moins d'attention que celui sur les prix à la consommation, qui sera publié vendredi, tous les indicateurs économiques font l’objet d’une attention accrue depuis que la banque centrale a cessé de publier des indications sur sa politique monétaire.

Les données publiées à 12h30 GMT ont montré que les prix à la production aux États-Unis avaient augmenté comme prévu sur un mois en août, tandis que la hausse a été légèrement plus forte que prévu sur un an.

En parallèle, les cours du pétrole augmentent de 3% pour dépasser les 100 dollars le baril pour la première fois depuis juillet, assombrissant les perspectives pour les marchés.

Les opérateurs estiment désormais à 70% la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base la semaine prochaine, contre environ 64% avant la publication du rapport de jeudi, selon l’outil CME FedWatch.

"Si la Fed relève ses taux la semaine prochaine, il devrait s'agir d'une hausse symbolique visant à affirmer son indépendance et à renforcer sa crédibilité, et non dans l'espoir de résoudre réellement le problème de l'inflation", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Aux valeurs, Macy's perd 3,3% alors que l'enseigne de grands magasins a relevé ses prévisions annuelles après des performances plus solides de ses chaînes haut de gamme Bloomingdale's et Bluemercury.

American Eagle Outfitters AEO.N chute de 12,7% après que l'enseigne vestimentaire a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires comparable annuel et indiqué que ses marges brutes pour le trimestre en cours pourraient rester inchangées par rapport à l'année précédente.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4520GH

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

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