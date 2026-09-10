Wall Street ouvre en baisse après le rapport sur les prix à la production

Des traders travaillent à la Bourse de New York (NYSE).
La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, les prévisions d'une hausse des taux par la Fed se renforçant à la suite du rapport sur les prix à la production, sur fond d'escalade du conflit au Moyen-Orient et des prix du pétrole.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 232,28 points, soit 0,44%, à 52.148,38 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,57% à 7.592,59 points.
Le Nasdaq Composite cède 0,95%, soit 248,90 points, à 26.004,44 points.
Bien que le rapport sur les prix à la production (PPI) suscite généralement moins d'attention que celui sur les prix à la consommation, qui sera publié vendredi, tous les indicateurs économiques font l’objet d’une attention accrue depuis que la banque centrale a cessé de publier des indications sur sa politique monétaire.
Les données publiées à 12h30 GMT ont montré que les prix à la production aux États-Unis avaient augmenté comme prévu sur un mois en août, tandis que la hausse a été légèrement plus forte que prévu sur un an.
En parallèle, les cours du pétrole augmentent de 3% pour dépasser les 100 dollars le baril pour la première fois depuis juillet, assombrissant les perspectives pour les marchés.
Les opérateurs estiment désormais à 70% la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base la semaine prochaine, contre environ 64% avant la publication du rapport de jeudi, selon l’outil CME FedWatch.
"Si la Fed relève ses taux la semaine prochaine, il devrait s'agir d'une hausse symbolique visant à affirmer son indépendance et à renforcer sa crédibilité, et non dans l'espoir de résoudre réellement le problème de l'inflation", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.
Aux valeurs, Macy's perd 3,3% alors que l'enseigne de grands magasins a relevé ses prévisions annuelles après des performances plus solides de ses chaînes haut de gamme Bloomingdale's et Bluemercury.
American Eagle Outfitters chute de 12,7% après que l'enseigne vestimentaire a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires comparable annuel et indiqué que ses marges brutes pour le trimestre en cours pourraient rester inchangées par rapport à l'année précédente.
* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)
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