Wall Street ouvre dispersée après des records et un jour férié

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, après un jour férié et des records, le Nasdaq et le S&P 500 s'acheminant à ce rythme vers de nouveaux sommets, toujours tirés par Nvidia et le secteur de l'intelligence artificielle.

L'indice Nasdaq, à dominante technologique, grimpait de 0,31%. L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,20%. Le Dow Jones cédait 0,10% vers 13H35 GMT.

