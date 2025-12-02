Wall Street ouvre dans le vert, tente un rebond

Un opérateur à la Bourse de New York, le 1er décembre 2024 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York évoluait en hausse mardi, tentant un rebond après ses pertes de la veille, dans l'attente de la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques américains.

Vers 14H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,10%, l'indice Nasdaq gagnait 0,80% et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,36%.

"Hier, il y avait un sentiment d'aversion au risque sur le marché (...) et nous assistons aujourd'hui à un léger rebond", commente auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

La place américaine a été minée la veille par le recul de certains titres du secteur technologique et des cryptoactifs.

Mais "les valeurs technologiques à très forte capitalisation sont pour la plupart en hausse ce matin, dans un contexte d'actualité calme", remarquent les analystes de Briefing.com.

Mardi, les "Sept Magnifiques", surnom donné aux grands noms du secteur technologique, évoluaient pour la plupart dans le vert, à l'instar de Nvidia (+3,10%), Tesla (+0,63%), Alphabet (+0,93%) ou Meta (+0,41%).

Les valeurs associées au secteur des cryptomonnaies retrouvaient aussi des couleurs en même temps que le bitcoin , qui a fortement chuté la veille.

Les plateformes d'échange Coinbase (+2,12% à 265,35 dollars) et Robinhood (+1,32% à 124,87 dollars) prenaient toutes les deux de la vitesse.

"Il y a toujours de l'argent qui est investi dans les actions et l'environnement reste solide", estime M. Sarhan.

Côté indicateurs, les acteurs du marché attendent mercredi le rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour novembre, puis, vendredi, l'inflation pour le mois de septembre.

La publication de plusieurs indices américains clés a été retardée en raison de la paralysie budgétaire ("shutdown") de 43 jours qui a touché les Etats-Unis.

"Ce sont, pour la plupart, des données anciennes et le marché est un mécanisme tourné vers l'avenir", souligne Adam Sarhan.

Aussi, selon l'analyste, ces indicateurs ne sont pas susceptibles d'altérer de manière significative les anticipations d'une baisse des taux d'un quart de point lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine (Fed), les 9 et 10 septembre.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait à 4,10%, contre 4,09% à la clôture lundi.

A la cote, l'avionneur Boeing brillait (5,78% à 197,23 dollars) après que son directeur financier, Jay Malave, a confirmé mardi lors d'une conférence les anticipations opérationnelles et financières évoquées par le patron du groupe ces dernières semaines.

Le titre de Synopsys (+2,21% à 447,96 dollars), spécialisé dans le développement de logiciels pour l'industrie des semi-conducteurs, profitait encore de l'achat par Nvidia de 2 milliards de dollars d'actions du groupe.

Cette transaction, annoncée la veille, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique visant à accélérer le développement de systèmes dans les domaines de l'informatique et de l'IA.

L'opérateur de services d'informatique à distance (cloud) Snowflake était recherché (+5,47% à 265,78 dollars) avant la publication de ses résultats trimestriels mercredi. L'action du groupe a bondi de plus de 50% en un an.

