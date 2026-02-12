 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre dans le vert, portée par les données économiques
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 15:43

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les données encourageantes sur le marché du travail ayant renforcé la confiance dans l'économie américaine, à la veille de la publication des chiffres de l'inflation.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 224,20 points, soit 0,45% à 50.345,60 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,39% à 6.968,79 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,41%, soit 94,60 points, à 23.161,07 points.

L'économie américaine a créé près de deux fois plus d'emplois que prévu en janvier, selon le rapport mensuel publié mercredi, dissipant ainsi certaines inquiétudes concernant l'affaiblissement du marché du travail, qui reste globalement résilient.

Bien que ces données incitent les opérateurs à réduire leurs anticipations de baisse des taux par la Réserve fédérale (Fed) dans les mois à venir, les révisions des chiffres précédents montrent que la croissance de l'emploi a pratiquement stagné l'année dernière, ce qui maintient les attentes d'un assouplissement.

Le regard des investisseurs se tourne désormais vers l'indice des prix à la consommation de janvier, qui sera publié vendredi, et qui pourrait encore modifier les prévisions en matière de taux d'intérêt.

"Malgré des chiffres de l'emploi meilleurs que prévu, les signes d'un ralentissement de l'inflation dans les mois à venir devraient inciter la Fed à poursuivre sa politique d'assouplissement", soulignent les analystes d'UBS, ajoutant que les baisses de taux en période de non-récession sont favorables aux actions.

Les opérateurs seront également attentifs aux déclarations de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, et du gouverneur Stephen Miran, plus tard dans la journée.

Outre les données macroéconomiques, les traders analysent une nouvelle série de résultats d'entreprises.

Cisco Systems <SYSTEMS CSCO.O , spécialisé dans les logiciels et la cybersécurité, plonge de plus de 6% après avoir annoncé mercredi une marge brute trimestrielle inférieure aux prévisions, dans un contexte de hausse des prix des puces mémoire.

HP HPQ.N et Dell DELL.N reculent de 3,3% et 5% respectivement après que le fabricant chinois de PC Lenovo a mis en garde contre la pression croissante sur les livraisons en raison de l'aggravation de la pénurie de puces mémoire qui touche le secteur.

La chaîne de restauration rapide McDonald's MCD.N prend pour sa part 2%, après avoir publié des ventes comparables mondiales et un bénéfice supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3Z80X4

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

CISCO SYSTEMS
76,2150 USD NASDAQ -10,90%
DELL TECH RG-C
115,320 USD NYSE -7,15%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 181,93 Pts Index Ex +0,12%
HP
18,905 USD NYSE -4,30%
MCDONALD'S
328,765 USD NYSE +1,71%
NASDAQ Composite
22 879,14 Pts Index Ex -0,81%
S&P 500 INDEX
6 919,26 Pts CBOE -0,32%
USA BENCHMARK 10A
4,191 Rates +0,66%
