Wall Street ouvre dans le vert après le ralentissement de l'inflation américaine

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert dans le vert mercredi, saluant le ralentissement de l'inflation américaine en mars, à 5% sur un an, un plus bas en presque deux ans.

L'indice Dow Jones avançait de 0,52%, le Nasdaq progressait de 0,81% et le S&P 500 de 0,55%, quelques minutes après l'ouverture. La veille, Wall Street était restée prudente clôturant en ordre dispersé autour de l'équilibre.

