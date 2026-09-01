Wall Street ouvre dans le rouge sous la pression des rendements obligataires

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge mardi, accentuant ses pertes de la veille, toujours sur fond de flambée des cours du pétrole et des rendements obligataires.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 360,22 points, soit 0,68%, à 52.825,68 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 56,16 points, soit 0,73%, à 7.629,98 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 344,07 points, soit 1,31%, à 26.026,82 points.

A l'entame d'un mois traditionnellement défavorable aux marchés actions - l'indice de référence S&P 500 ayant perdu en moyenne 0,70% en septembre depuis 1926 selon Fisher Investments-, les investisseurs se montrent prudents alors que les sources d'inquiétude ne manquent pas.

La reprise ce week-end des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran a renforcé les craintes d'une inflation hors de contrôle, ce qui pourrait faire pression sur la banque centrale américaine pour qu'elle relève ses taux directeurs lors de la réunion des 15-16 septembre.

Son président, Kevin Warsh, a récemment estimé que la Fed avait "du pain sur la planche" si l'inflation restait supérieure à l'objectif fixé.

Après la bonne tenue des grands indices boursiers durant le mois d'août, sous l'effet notamment des résultats spectaculaires de grandes entreprises, le manque d'appétit pour le risque s'observe aussi à travers l'indice VIX .VIX de la volatilité, désormais à un pic d'une semaine.

"Il y a un petit vide. Les facteurs macroéconomiques reprennent le dessus et il faudra attendre quelques mois avant les prochaines publications des entreprises. Nous pourrions donc entrer dans une période de volatilité ou de consolidation", explique Angelo Kourkafas, chef stratège en investissements chez Edward Jones.

Anthony Saglimbene, chef stratège marchés chez Ameriprise Financial, estime cependant que les tendances historiques ne constituent pas nécessairement une raison de se détourner des actions.

"Le contexte fondamental pour les actions et l'économie est solide. Nous pensons qu'il vaut mieux pour les investisseurs conserver leurs positions pendant cette période de fluctuations saisonnières plutôt que d'essayer d'anticiper le marché", a-t-il déclaré.

La publication aux Etats-Unis de l'indice ISM manufacturier et de l'enquête Jolts sur les offres d'emplois, prélude au rapport mensuel officiel prévu vendredi sur les créations de postes, le taux de chômage et l'évolution salariale, sont d'un grand intérêt pour le marché.

Aux valeurs, la poursuite de la remontée des rendements obligataires fait pression sur le secteur des semi-conducteurs, dont les besoins de financement sont gigantesques. Nvidia

NVDA.O (-2,46%), Intel INTC.O (-2,89%) et AMD AMD.O (-2,88%) sont dans le rouge.

Le secteur pétrolier en revanche profite de la hausse des cours du brut avec Exxon Mobil XOM.N qui prend 1,51% et Devon Energy DVN.N qui avance de près de 1%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N44T16P

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Niket Nishant et Utkarsh Hathi)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|