 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre dans le rouge sous la pression des rendements obligataires
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 15:44
Ajouter Boursorama à vos sources

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge mardi, accentuant ses pertes de la veille, toujours sur fond de flambée des cours du pétrole et des rendements obligataires.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 360,22 points, soit 0,68%, à 52.825,68 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 56,16 points, soit 0,73%, à 7.629,98 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 344,07 points, soit 1,31%, à 26.026,82 points.

A l'entame d'un mois traditionnellement défavorable aux marchés actions - l'indice de référence S&P 500 ayant perdu en moyenne 0,70% en septembre depuis 1926 selon Fisher Investments-, les investisseurs se montrent prudents alors que les sources d'inquiétude ne manquent pas.

La reprise ce week-end des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran a renforcé les craintes d'une inflation hors de contrôle, ce qui pourrait faire pression sur la banque centrale américaine pour qu'elle relève ses taux directeurs lors de la réunion des 15-16 septembre.

Son président, Kevin Warsh, a récemment estimé que la Fed avait "du pain sur la planche" si l'inflation restait supérieure à l'objectif fixé.

Après la bonne tenue des grands indices boursiers durant le mois d'août, sous l'effet notamment des résultats spectaculaires de grandes entreprises, le manque d'appétit pour le risque s'observe aussi à travers l'indice VIX .VIX de la volatilité, désormais à un pic d'une semaine.

"Il y a un petit vide. Les facteurs macroéconomiques reprennent le dessus et il faudra attendre quelques mois avant les prochaines publications des entreprises. Nous pourrions donc entrer dans une période de volatilité ou de consolidation", explique Angelo Kourkafas, chef stratège en investissements chez Edward Jones.

Anthony Saglimbene, chef stratège marchés chez Ameriprise Financial, estime cependant que les tendances historiques ne constituent pas nécessairement une raison de se détourner des actions.

"Le contexte fondamental pour les actions et l'économie est solide. Nous pensons qu'il vaut mieux pour les investisseurs conserver leurs positions pendant cette période de fluctuations saisonnières plutôt que d'essayer d'anticiper le marché", a-t-il déclaré.

La publication aux Etats-Unis de l'indice ISM manufacturier et de l'enquête Jolts sur les offres d'emplois, prélude au rapport mensuel officiel prévu vendredi sur les créations de postes, le taux de chômage et l'évolution salariale, sont d'un grand intérêt pour le marché.

Aux valeurs, la poursuite de la remontée des rendements obligataires fait pression sur le secteur des semi-conducteurs, dont les besoins de financement sont gigantesques. Nvidia

NVDA.O (-2,46%), Intel INTC.O (-2,89%) et AMD AMD.O (-2,88%) sont dans le rouge.

Le secteur pétrolier en revanche profite de la hausse des cours du brut avec Exxon Mobil XOM.N qui prend 1,51% et Devon Energy DVN.N qui avance de près de 1%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N44T16P

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Niket Nishant et Utkarsh Hathi)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
456,8550 USD NASDAQ -2,95%
DEVON ENERGY
49,040 USD NYSE +1,09%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 971,22 Pts Index Ex -0,40%
EXXONMOBIL HLDG
163,235 USD NYSE +1,39%
INTEL
88,6451 USD NASDAQ -0,97%
NASDAQ Composite
26 157,15 Pts Index Ex -0,81%
NVIDIA
218,3400 USD NASDAQ -1,11%
S&P 500 INDEX
7 647,76 Pts CBOE -0,50%
USA BENCHMARK 10A
4,828 Rates +0,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cabaosses de cacao traitées dans une plantation du village d' Hermankono le 14 novembre 2023 en Côte d'Ivoire. ( AFP / Sia KAMBOU )
    Côte d’Ivoire : le prix du cacao reste fixé à 1.200 francs CFA
    information fournie par AFP 01.09.2026 17:16 

    La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a fixé mardi son prix d’achat à 1.200 francs CFA le kilo (soit 1,82 euros) pour la récolte principale, le même montant qu’annoncé en mars pour la campagne intermédiaire, après des mois de crise de la filière. ... Lire la suite

  • Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (G) et son épouse Sara Netanyahu (D) à l'aéroport Ben Gourion, près de Tel-Aviv, le 25 février 2026 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël: l'épouse de Netanyahu s'en prend à un opposant, relayant une théorie du complot
    information fournie par AFP 01.09.2026 17:14 

    Sara Netanyahu, l'épouse du Premier ministre israélien, a laissé entendre qu'un chef de l'opposition avait eu connaissance du projet d'attaque du 7 octobre 2023, à quelques semaines d'élections législatives qui s'annoncent particulièrement serrées. Lors d'une interview ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )
    L'activité manufacturière ralentit en août aux Etats-Unis, sous les attentes
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2026 16:55 

    L'activité manufacturière aux Etats-Unis a ralenti au mois d'août, faisant moins bien que les attentes des investisseurs, du fait d'un ralentissement de la production et des commandes, selon les données publiées mardi par la fédération professionnelle ISM. Sur ... Lire la suite

  • Le président brésilien Lula da Silva, à Brasilia, en mai 2024 ( AFP / EVARISTO SA )
    La croissance du Brésil a ralenti au deuxième trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2026 16:53 

    La croissance du Brésil a ralenti au deuxième trimestre, revenant à 0,5% contre 1,1% au précédent, la consommation des ménages et les exportations ayant perdu de leur dynamisme, selon les données officielles publiées mardi, à un peu plus d'un mois de l'élection ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 285,08 -0,59%
Pétrole Brent
92,35 +1,85%
BIOPHYTIS
0,0532 -8,43%
SOITEC
110 -4,26%
TOTALENERGIES
77,6 +2,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank