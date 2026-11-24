Wall Street ouvre dans le rouge, retour à la réalité après le rebond de Nvidia

Les traders travaillent à la Bourse de New York (NYSE) à New York.

24 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a ‌ouvert en baisse mardi, les actions liées à l'intelligence artificielle (IA) cédant du terrain après ​un rebond spectaculaire la veille en réaction à l'annonce du retour de Jensen Huang chez Nvidia.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 0,60% à 49.299,10 points et le ​Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,09% à 7.158,29 points.

Le Nasdaq Composite cède quant à lui 1,42% à ​23.748,11 points.

Nvidia, dont l'action a bondi de ⁠plus de 31% lundi, recule de 6,2% en début de séance mardi, les ‌investisseurs se montrant plus prudents alors qu'ils évaluent l'impact de la crise sur le géant américain des puces électroniques, dont les défis, notamment ​le risque d'une surveillance plus ‌rigoureuse, sont loin d'avoir disparu.

Le secteur des semi-conducteurs, qui avait ⁠bénéficié la veille de l'élan soudain de Nvidia, revient également sur ses pas : Micron Technology, Advanced Micro Devices et Marvell Technology perdent entre 5,7% and 8%, tout comme les ⁠fournisseurs de services ‌clouds et les opérateurs de centres de données.

Anthropic, encore débutant, démarre également ⁠la séance dans le rouge, perdant plus de 9% à 79,65 dollars, soit ‌un niveau inférieur aux 83 dollars de son IPO .

Le créateur de Claude ⁠n'est pourtant pas la seule entreprise technologique à avoir rapidement perdu ⁠ses gains initiaux après ‌une entrée en Bourse retentissante. SpaceX, l'entreprise de satellites d'Elon Musk, a toutefois mis ​environ un mois à passer sous le ‌prix de son IPO.

En ce qui concerne le reste des entreprises, Hewlett Packard Enterprise plonge de 15% après ​la publication de ses résultats du quatrième trimestre, marqués par une marge brute à 38,0%, en baisse de 210 points de base par rapport au trimestre ⁠précédent.

En revanche, les détaillants se démarquent clairement, la chaîne de magasins discount Dollar Tree grimpant de près de 9% après avoir revu à la hausse mardi sa prévision de bénéfice annuel, tandis que Best Buy avance de 3,3% grâce à ses propres prévisions, elles aussi plus optimistes.

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(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Benoit Van Overstraeten)